Son Mühür/ Emine Kulak - Bornova Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi bugün yapıldı.

Belediye Başkanı Ömer Eşki idaresinde gerçekleşen toplantının öne çıkan gündem maddeleri arasında, belediyeye ait hisselerin diğer hissedarlara satılmasıyla ilgili önergeler yer aldı.

Önergeler kapsamında önergeler kapsamında, Bornova Işıklar Mahallesi’nde bulunan 6250 ve 6251 Sokakların kesişiminde yer alan, tapunun 11053 ada 1 nolu parselinde kayıtlı 159,99 metrekarelik taşınmazın 53 metrekarelik ve 6170 Sokak No:12 adresinde bulunan, tapunun 8898 ada 2 nolu parselinde kayıtlı 3649 metrekarelik taşınmazın 79,06 metrekarelik belediye hissesindeki taşınmazdaki belediye hisselerinin satışı meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilerek, önerge ilgili komisyonlara gönderildi.

ERZENE, MEVLANA VE KEMALPAŞA MAHALLELERİNDE SATIŞ KARARI

Komisyonlardan gelen dört ayrı taşınmaz satış önergesi oyçokluğu ile kabul edildi.

Belediyeye ait küçük hisselerin diğer hissedarlara devrini içeren satış kararları, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün hazırladığı raporlar doğrultusunda komisyonlarda değerlendirilmiş ve meclis onayına sunuldu.

Satışı onaylanan taşınmazlar şunlar oldu:

Erzene Mahallesi 45 Sokak (20005 ada 46 parsel)

Toplam 169,67 metrekarelik taşınmazın 8, metrekarelik belediye hissesi, diğer hissedarlara satışa sunulacak.

Mevlana Mahallesi 1725 Sokak (18975 ada 13 parsel)

Toplam 183,00 metrekarelik taşınmazın 50 metrekarelik hissesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca diğer hissedarlara devredilecek. Taşınmaz, konut alanı imarlı bölgede yer alıyor.

Mevlana Mahallesi 1725 Sokak (18975 ada 11 parsel)

179,00 metrekarelik taşınmazın 19 metrekarelik belediye hissesi de aynı şekilde imar planına uygun olarak satışa çıkarılacak.

Kemalpaşa Mahallesi 7085 Sokak (13005 ada 25 parsel)

144,00 metrekarelik taşınmazın 20,00 metrekarelik hissesi, diğer hissedarlara satış yetkisiyle birlikte devredilecek.

KISA: KİRAYABİLİRDİK

Konu hakkında konuşan AK Parti Meclis Üyesi Selma Kısa, “Bu tür satışlarla ilgili birkaç tane geçirdiğimiz bölgelerle ilgili oy birliği vermiştik. Korunan hak var. İmar durumlarında imar hakları verilirken bunlara dikkat edilirse gereksiz işi yapmamış oluruz ve gereksiz prosedür işlememiş olur. Geriye dönük kiralama yapabiliriz. Bir mahkeme kararından bahsedildi sanırım idari mahkeme galiba. Karar var diye kira istemiyoruz gibi bir şey yapmayalım. Kamu kaynağına gelir elde etmiş oluruz” dedi.

10 YENİ ARAÇ SATIN ALINACAK

10 adet binek aracın Devlet Malzeme Ofisi’nden (DMO) satın alınmasına ilişkin önerge de görüşüldü. Plan ve Bütçe, Hukuk ve Ulaşım Komisyonları tarafından hazırlanan rapor, meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi. Yeni araçların, belediyenin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere envantere katılması planlanıyor.

PAZARCIYA YENİ DÜZENLEME

İlçe sınırları içindeki pazaryerlerinde tezgah faaliyet değişikliği ücret tarifesinin belirlenmesine yönelik Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Söz konusu düzenleme, pazarcıların faaliyet alanlarını değiştirmek istemesi durumunda ödemeleri gereken yeni ücretleri kapsıyor. Daha önce bu konuya AK Parti Grubu sert tepki göstermiş, değişikliğin esnafı zorlayacağı yönünde eleştirilerde bulunmuştu. Bugünkü oylamada da AK Parti Grubu ret oyu verdi. Tarifenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, pazaryerlerinde faaliyet alanı değiştirmek isteyen esnaf belirlenen yeni ücretlere tabi olacak.

İZBAŞ’TA SERMAYE ARTIRIMI

Belediyenin ortak olduğu İZBAŞ (İzmir Bornova Belediyesi İnşaat Altyapı Ticaret A.Ş.)’ın 21 Ağustos 2025’te yapılan olağanüstü genel kurulunda alınan karar doğrultusunda, Bornova Belediyesi’ne ait 4 taşınmazın 10 yıllığına intifa hakkı karşılığında 22 milyon 800 bin TL değerinde ayni sermaye artırımı yapılması konusu mecliste görüşüldü. Plan bütçe, hukuk ve belediye taşınmazları komisyonlarına sevk edildi.

BELEDİYE ARAZİLERİNİN SATIŞI

Mülkiyeti Bornova Belediyesi’ne ait olan Ergene Mahallesi’ndeki iki tarla niteliğindeki taşınmazın satışı da gündeme geldi. Söz konusu taşınmazlardan biri 1.080,59 metrekare, diğeri ise 488 metrekare büyüklüğünde. Mecliste görüşülen önerge meclis üyelerinin oy birliği ile ilgili komisyonlara gönderildi

SOSYAL TESİSLERİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bornova Belediyesi Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi’nin merkez adresi Kızılay Mahallesi’nden Çamdibi Barbaros Mahallesi’ne taşınması yönünde önerge mecliste değerlendirildi ve oy birliği ile kabul edildi.

EŞKİ: İZMİRGAZ’I YAKINDAN TAKİP EDECEĞİM

Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Geçen meclisi kapatırken İZMİRGAZ’ın şahsa özel doğalgaz taşıdığını ve normal standartlarda yapmadığını ve siyaseten önemli isimlerin adresine doğalgaz nakli yaptığını söylemiştim. Bununla ilgili soru sorduğumda planda yol olarak verdiklerini ve bu tip sokaklara doğalgaz vereceklerini devam edeceklerini söylediler. Kızılay’da 35 tane sokağa İZMİRGAZ ile anlaştığımızı duyurduk ve pankart açtık. Vatandaşların İZMİRGAZ gittiğinde benim bu pankartlarıma kızdıklarını söylemişler. Aynı şartlarda bir sokağa yapılıyorsa aynı şartları taşıyan bütün sokaklara yapılması gerekiyor. İZMİRGAZ’daki yetkilerin bu konuda henüz gereğini yapmadıklarını ve yapmak istemediklerini duyuyorum. Ben olduğum yerde böyle bir ayrımcılığın olmasına izim vermeyeceğim. Benim olduğum yerde bunun yapılmasına izin vermeyeceğim. Eğer bu konuda gereken adımlarını atmazlarsa biz de gerekli adımları yapacağız. Bunu doğru bulmuyorum. Bu konuda hassas olduğumuz ve bunun üzerine gideceğimi herkes bilsin. İZMİRGAZ’ın özellikle bu hafta içinde ne yapacağını özellikle izleyeceğim” diye konuştu.

TATLI: ORTAK AMACIMIZ BORNOVA’YA HİZMET ETMEK

Başkan Eşki’ye cevap veren AK Parti Grupbaşkanvekili Sait Tatlı, “İmar planlarında yol ise yapılacak bir şey yok. İmar planlarında yok ise bu konuda belediye meclise hiçbir önerge getirmedi. Biz birçok kez talep ettik ancak bize verilmedi. Bununla ilgili eksiklikler varsa ne gerekiyorsa yapalım. Bizim ortak amacımız Bornova’ya hizmet gelmesi” dedi.