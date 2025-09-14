Kaza, Menderes'e bağlı Gümüldür Atatürk Mahallesi Meryem Ana Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmetcan Yıldırım'ın (18) kullandığı bisiklet, R.K. (55) idaresindeki 09 AP 254 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle genç bisiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç bisiklet sürücüsü Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yıldırım'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak minibüs sürücüsü R.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.