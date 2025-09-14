Son Mühür/ Beste Temel- EuroBasket'te gösterdiği tarihi performansla tüm Türkiye'yi gururlandıran A Milli Erkek Basketbol Takımı, şampiyonluk için parkeye çıkıyor. Millilerimizin final mücadelesi, Bornova Belediyesi tarafından kurulacak dev ekranda, binlerce sporseverle birlikte coşkulu bir atmosferde izlenecek.

Büyük Final Bornova Büyükpark'ta

Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği final maçı, 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de Bornova Büyükpark'ta yayınlanacak. Bornovalılar, "12 Dev Adam" olarak bilinen milli takımın Almanya'ya karşı vereceği mücadeleyi, dev bir açık hava arenasına dönüşecek parkta, omuz omuza destekleyerek izleme fırsatı bulacak. Bu özel etkinlik, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne sererek, tüm Bornova halkını aynı duygu etrafında birleştirmeyi amaçlıyor.

Başkan Eşki'den coşkuya davet

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm sporseverleri bu tarihi maça davet ederek, “A Milli Basketbol Takımımızın final başarısı hepimizi derinden gururlandırdı. Sporun birleştirici ruhunu bu akşam Bornova'da hep birlikte yaşayacağız. Büyükpark'ta kuracağımız dev ekranda, milli takımımızı desteklemek için yan yana olacağız. Tüm hemşehrilerimi sandalyelerini alıp bu tarihi coşkuyu paylaşmaya davet ediyorum” dedi. Başkan Eşki, bu etkinliğin Bornova'nın sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacağını ve halkın birlikte olma duygusunu pekiştireceğini belirtti.

Maç bilgileri

Karşılaşma: Türkiye – Almanya (EuroBasket Finali)

Tarih: 14 Eylül Pazar

Saat: 21.00

Yer: Bornova Büyükpark