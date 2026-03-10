Son Mühür- İzmir’in ve iş dünyasının saygı duyulan isimlerinden, AKG Grubu’nun kurucusu ve Türk çimento sektörünün duayen ismi Öner Akgerman vefat etti. Yenilikçi vizyonuyla sanayi ve gıda sektörlerinde çığır açan yatırımlara imza atan Akgerman'ın vefatı, iş dünyasında ve İzmir cemiyet hayatında derin bir üzüntüyle karşılandı.

Türk sanayisinde bir devir kapandı

İzmir’in ekonomik kalkınmasında kilit rol oynayan, modern sanayi hamlelerinin öncü isimlerinden Öner Akgerman, hayata gözlerini yumdu. AKG Grubu’nun temellerini atarak çimento, yapı malzemeleri ve konaklama gibi pek çok alanda Türkiye’nin yerli üretim gücüne katkı sağlayan Akgerman, sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda şehrin hafızasında iz bırakan bir figürdü. Yatırımlarıyla binlerce kişiye istihdam kapısı açan usta sanayicinin kaybı, sektör temsilcileri tarafından "büyük bir boşluk" olarak nitelendirildi.

Sanayiden gıdaya yenilikçi bir vizyoner

Öner Akgerman, iş hayatı boyunca yalnızca mevcutla yetinmeyerek her zaman geleceği hedefleyen yatırımlarıyla tanındı. Özellikle yapı malzemeleri sektöründe geliştirdiği yenilikçi çözümler ve gıda sektöründeki kalite odaklı girişimiyle AKG Grubu’nu uluslararası bir marka haline getirdi. Onun liderliğinde şekillenen projeler, Türk sanayisinin modernleşme sürecinde rehber niteliği taşıdı. İş dünyasındaki disiplini ve etik değerlere bağlılığı, onu genç girişimciler için gerçek bir rol model kıldı.

Eğitim ve toplum gönüllüsü bir hayırsever

İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra toplumsal sorumluluk projelerine verdiği önemle de bilinen Öner Akgerman, gerçek bir eğitim gönüllüsüydü. Gençlerin çağdaş eğitim olanaklarına kavuşması için pek çok vakıf ve dernekte aktif görev alan Akgerman, "eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır" felsefesini hayatının merkezine koydu. Sayısız öğrenciye burs imkanı sağlayan ve okul projelerine destek veren Akgerman, arkasında sadece fabrikalar değil, aydınlık fikirli nesiller bıraktı.

Cenaze Programı ilerleyen saatlerde netleşecek

İzmir ve Türkiye için yeri doldurulamaz bir değer olan Öner Akgerman’ın vefat haberi sonrası sevenleri ve iş dünyası yasa boğuldu. Ailesinden alınan bilgilere göre, merhumun cenaze programı ve tören detayları henüz kesinleşmedi. Cenaze töreninin nerede ve ne zaman gerçekleştirileceğine dair bilgilendirmenin, hazırlıkların tamamlanmasının ardından ilerleyen saatlerde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

