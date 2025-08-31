Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonlarıyla, kent eylül ayında zengin bir kültür ve sanat takvimiyle buluşuyor. 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) çerçevesinde gerçekleşecek etkinliklerin yanı sıra, kentin farklı noktalarında konserler, sergiler, film gösterimleri ve sempozyumlar düzenlenecek. Bu dopdolu program, İzmirlilere sonbaharı sanatla karşılama fırsatı sunuyor.

Müzik, sinema ve tiyatro şöleni

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), "Zeytin Altında Konserleri" kapsamında 10 Eylül'de Tolga Bilgin Quartet'i ağırlayacak. Caz tutkunları için özel bir gece vadeden konserde, Tolga Bilgin (trompet), Selim Gürcan (kontrbas), Bora Peynirci (davul) ve Devrim Yeşilpınar (piyano) sahne alacak.

Sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği "Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi" etkinliği, 18 ve 25 Eylül tarihlerinde İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı'nda nostaljik bir deneyim sunacak. 18 Eylül'de Hayalet Avcıları, 25 Eylül'de ise Hayal Şarkıcısı gösterimleri yapılacak.

Bellek ve tartışma platformları

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), "Kent Söyleşileri" serisine "Kent Belleğinde 9 Eylül" başlığıyla devam edecek. 9 Eylül'de Prof. Dr. Hasan Mert'in katılımıyla gerçekleşecek söyleşide, İzmir'in işgalden kurtuluşunun 103. yıl dönümü anılacak. Ayrıca, 4-5 Eylül tarihlerinde Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan "Sürdürülebilir Bir Akdeniz için Kültür ve Ekolojik Dönüşüm: İzmir Sempozyumu", çevre ve kültür konularını masaya yatıracak.

Şehrin dört bir yanı sergi alanı olacak

Eylül ayında İzmir, birçok önemli sergiye ev sahipliği yapacak. Direnişin İlk Günü 15 Mayıs 1919 sergisi, 9 Eylül'e kadar APİKAM bahçesinde ziyaret edilebilecek. Vasıf Çınar Meydanı'nda ise Born In… PPM fotoğraf sergisi (16 Eylül'e kadar) ve Afro-Türk Spirit sergisi (18 Eylül-31 Ekim) sanatseverlerle buluşacak. Camda Antik Ege Koleksiyon Sergisi (15 Eylül'e kadar) ve Kentlerde Dönüşüm Sergisi (28 Eylül'e kadar) ise AASSM'de görülebilir. Ayrıca Tarihi Bıçakçı Han Antrepo'da 15-21 Eylül tarihlerinde Konak Belediyesi Yıl Sonu Etkinlikleri Sergisi, 29 Eylül-11 Ekim'de ise VideoArtist Uluslararası Video Gösterimleri izlenebilecek.

Kültürpark sanatın kalbi olacak

Kültürpark, eylül ayı boyunca sanatın merkezi haline gelecek. Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı Mustafa Kemal Atatürk sergisi, 21 Aralık'a kadar Atlas Pavyonu'nda ziyarete açık olacak. Aynı mekânda Refik Anadol'un Şifanın Algısı ve Makine Rüyaları: Ege sergileri de 30 Eylül'e kadar gezilebilecek. Mehmet Nuri Göçen Vakfı Uluslararası Seramik Çalıştayı Koleksiyonu ve Fırat Neziroğlu'nun "İzmir'i Özledim" sergileri ise 31 Ekim'e kadar Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi'nde yer alacak.

Unutulmaz çim konserleri ve sahne performansları

İEF'nin gelenekselleşen Çim Konserleri, eylül ayında da devam edecek. 1 Eylül'de Ceza, 3 Eylül'de Derya Uluğ, 4 Eylül'de Gripin, 5 Eylül'de Mustafa Sandal, 6 Eylül'de Selda Bağcan, 7 Eylül'de Sertab Erener, 8 Eylül'de Duman sahne alacak. Fuarın finali ise 9 Eylül'de Mor ve Ötesi konseriyle İzmir'in kurtuluş coşkusunu zirveye taşıyacak.

Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda 1-8 Eylül tarihleri arasında tiyatro ve stand-up gösterileri de izleyicilerle buluşacak. Oyun Atölyesi'nin "Hayvan Çiftliği", Deniz Göktaş, Aşkım Kapışmak, Ali Congun, Miray Akovalıgil ve Tahsin Hasoğlu gibi isimlerin stand-up gösterileri ücretsiz olarak izlenebilecek. Yenilenen Yeme-İçme ve Etkinlik Alanı'nda ise İtalyan müzik grubu Tamburi Del Vesuvio, Nilay Selçuk ve Sevil Arnoczky gibi sanatçılar sahne alacak.

Kurtuluş Bayramı kutlamaları ve festivaller

İzmir, Kurtuluş Savaşı'nda düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümlerini çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Beydağ'da Grup Ayna (2 Eylül), Ödemiş'te Çelik, Reyhan Karaca, Mansur Ark ve Ümit Sayın (3 Eylül), Tire'de Zakkum (4 Eylül) ve Bayındır'da Can Gox (4 Eylül) konserleri düzenlenecek.

Festival coşkusu da hız kesmeyecek. Selçuk 55. Kültür, Sanat ve Yaşam Festivali kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin orkestraları sahne alacak. Torbalı'da (7 Eylül) ve Kemalpaşa'da (7 Eylül) kurtuluş günü kutlamaları yapılacak. Karabağlar Kavacık Üzüm Festivali (13-14 Eylül) ise müzik ve tiyatro gösterileriyle renklenecek.