Son Mühür/ Osman Günden- İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu’nun rehberliğinde sergiyi inceleyen Başkan Tugay, serginin “Bu sergi kentin aklından geçenleri izliyor” sloganıyla hazırlandığını hatırlattı. Kültürpark Pakistan Pavyonu’nda 30 Ağustos–21 Eylül 2025 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak sergide, belediyenin son 450 günde yürüttüğü planlama, strateji ve katılım çalışmalarının öne çıkan detayları yer aldı.

Dört bölümden oluşan içerik

Sergi, dört ana bölümden oluşuyor. İlk bölümde İzmir’in çevresel ve mekânsal risklerine dair analizler aktarılırken, ikinci bölümde bu çalışmalardan hareketle hazırlanan eylem planları ve İZPA yayınları bulunuyor. Üçüncü bölümde ise katılımcılığı esas alan, İzmir’i birlikte düşünme ve birlikte şekillendirme süreçleri ziyaretçilere sunuluyor. Son bölümde ise 2030’dan 2074’e uzanan bir perspektifte kentin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine dair vizyon paylaşılıyor.

Sergi kentin ortak aklını yansıtıyor

Ziyaretçiler, sergi alanında görsel, yazılı ve interaktif materyaller aracılığıyla kentin geleceğine dair çalışmaları deneyimleme imkânı buluyor. Serginin amacı, İzmir’in düşünen, tartışan ve ortak akılla şekillenen yapısını öne çıkarmak olarak ifade ediliyor.

Tugay yurttaşlarla bir araya geldi

Sergi ziyaretinin ardından fuar alanını dolaşan Başkan Tugay, katılımcılar ve yurttaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Tugay’a bu ziyaretinde İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ile İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu da eşlik etti.