Son Mühür- CHP Buca İlçe Örgütü, ilçe başkanlarını belirlemek için sandık başına giderken, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, belediyede dört gündür devam eden iş bırakma eylemlerine dair açıklamalarda bulundu.

"İŞÇİLERİN TALEP ETTİĞİ MAAŞLARIN YÜZDE 85'İ YATIRILDI"

Başkan Duman, işçilerin talep ettiği iki maaşın yüzde 85’inin yatırıldığını belirterek, “Buna rağmen eyleme devam edeceklerini söylediler. Durum artık halk sağlığını tehdit eder noktaya geldi” ifadelerini kullandı. Duman, kalan yüzde 15’lik maaş diliminin cuma gününe kadar ödeneceğini ve belediye ile işçiler arasında ödeme planıyla ilgili protokol hazırlandığını dile getirdi.

"EYLEMLER SAYGI ÇERÇEVESİNDE DEVAM EDİYOR"

Duman, belediyenin işgal altında olmadığını vurgulayarak, işçilerin eylemlerini bina içinde ve saygılı bir şekilde sürdürdüğünü belirtti. “Orası işçilerin de işyeri, zarar verme gibi bir durum söz konusu değil. Eylemler saygı ve sevgi çerçevesinde devam ediyor” dedi.

"UZLAŞI OLACAK"

Başkan, ekonomik şartların zorlu olduğuna dikkat çekerek, iş barışını koruyarak sürecin yakın zamanda uzlaşmayla sonuçlanacağına inandığını ifade etti.