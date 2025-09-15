Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Almanya ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranlarla İzmirlilere izlettirdi.

Konak Alsancak Gündoğdu Meydanı ve Karşıyaka Bostanlı Yasemin Kafe önünde kurulan dev ekranlarda binlerce vatandaş, millilerin mücadelesini nefeslerini tutarak takip etti.

Türkiye Almanya’ya yenildi, Avrupa ikincisi oldu

Son saniyeye kadar büyük heyecana sahne olan maçta Türkiye, güçlü rakibi Almanya’ya 83-88 yenildi. Bu sonuçla A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa ikincisi olarak tarihi bir başarıya imza attı ve gümüş madalya kazandı. İzmirli basketbolseverler ise hem üzüntüyü hem de gururu birlikte yaşadı.

İzmirliler coşkuyu alanlarda paylaştı

On binlerce İzmirli, milli heyecanı birlikte yaşamanın mutluluğunu dile getirdi. Karşıyakalı Sezer Sevim, “Atmosfer çok heyecanlıydı. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki maçlarda da benzer organizasyonlar olmasını isteriz” diye konuştu.

Basketbolsever Gül Oğuz ise, “Bu coşkuyu kalabalıkla yaşamak çok güzel ve heyecanlı. Tüylerimiz diken diken oldu” ifadelerini kullandı.

“Ailemizle geldik, çok mutluyuz”

Milli maçı ailesiyle birlikte izleyen Ahmet Söğütlü, “Milli takımımızı böyle güzel bir ortamda izlemek bizi çok mutlu etti. Bebeğimizle geldik, bu kadar kalabalık beklemiyorduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi.

Eda Marangoz da, “Dev ekranlar sayesinde coşkuyu hep beraber yaşadık. Çocuğumla geldim, keyfimiz yerinde” sözleriyle duygularını paylaştı.

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik ediyoruz”

İzmirli Murat Kayaağıl, “Çok güzel bir organizasyon. Milli takım için hepimiz burada toplandık. Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik ediyorum” dedi. Argun Kaşıkçı ise, “24 yıl sonra Yunanistan’ı yendik ve finale çıktık. Keyifli bir ortam oldu” diye konuştu.

Basketbolseverlerden Doğukan Çerçi de, “Organizasyon çok güzeldi. Çok memnun kaldık” ifadelerini kullandı.