Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP’li belediyeleri sert sözlerle eleştirdi.

İzmir’de yaşanan çöp krizine dikkat çeken Saygılı, “CHP Belediyeciliği İzmir’i çöplüğe çevirdi” ifadelerini kullandı.

“AK Partili belediyelerin yatırımlarıyla ayakta duruyor”

Saygılı, Bergama ve Ödemiş’te faaliyette olan katı atık depolama tesislerinin, geçmişte AK Partili belediyelerin vizyonuyla kente kazandırıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Eğer o dönem bu yatırımlar yapılmamış olsaydı, bugün İzmir’in çöp sorunu çok daha büyük bir felakete dönüşmüş olacaktı.”

“CHP’nin beceriksizliği hayatı çekilmez hale getirdi”

CHP’nin 25 yıldır İzmir’i yönettiğini vurgulayan Saygılı, başta Buca, Konak ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçede vatandaşların her gün çöp yığınlarının arasından evlerine gidip gelmek zorunda kaldığını belirtti. “Halk sağlığı her geçen gün daha büyük bir tehdit altında” dedi.

“Sorumluluk büyükşehir ve ilçe belediyelerindedir”

CHP’li ilçe belediyelerin çöp krizinde sorumluluğu İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yüklemeye çalıştığını ifade eden Saygılı, “Gerçek ortada: Hem ilçe belediyeleri hem de Büyükşehir, bu sorumsuzluğun doğrudan müsebbibidir” açıklamasında bulundu.

“İzmir rezalet içinde”

Maaş ödeyemeyen, çöp toplayamayan ve yıllardır çöp depolama sorununu çözemeyen CHP belediyeciliğini hedef alan Saygılı, “İzmir’in sokakları çöplüğe, caddeleri pisliğe teslim edilmiştir. Bu kentin insanı, çeyrek asırdır süren ihmalkarlığın, liyakatsizliğin ve sorumsuzluğun ağır bedelini ödemektedir” ifadelerini kullandı.

“CHP zihniyeti İzmir’i tüketiyor”

Açıklamasının sonunda CHP’nin İzmir’deki yönetim anlayışını eleştiren Saygılı, “İzmir, CHP zihniyetinin elinde her geçen gün tükenmektedir” dedi.