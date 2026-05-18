Son Mühür / Osman Günden - Eşit Yaşam Derneği temsilcisi Canan AYDEMİR ÖZKARA’nın başvurusuyla CEİDizler Alt Hibe Programı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gerçekleşen çalışma, final çalıştayı ile önemli bir aşamayı geride bıraktı. İzmir genelinde belediyelerin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını kadın hareketiyle buluşturacak "2026-2027 Belediyeler Arası Koordinasyon ve İşbirliği Yol Haritası"nın hazırlık süreci geniş bir katılımla tamamlandı.

Eşitlik politikalarının özneleri İzmir'de buluştu

İzmir’in eşitlik politikasını belirleyen ve uygulayan tüm özneleri bir araya getiren çalıştaylara katılım yoğundu. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin Kadın Erkek Eşitliği (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) Komisyonlarından başkanlar ve Meclis Üyeleri, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürleri ile Eşitlik Birimi Sorumluları çalışmalarda aktif rol aldı. Ayrıca üniversitelerin Kadın ve Aile Araştırma Merkezleri temsilcileri ile Kent Konseylerinin Kadın Meclisleri başkan veya temsilcileri de deneyimleriyle sürece katkı sundu.

Çözüm önerileri masaya yatırıldı

Proje kapsamında ön çalışma olarak hazırlanan "İzmir Belediyeleri Eşitlik Birimleri ve Belediye Meclisleri İlgili Komisyonları Mevcut Durum Analizi - 2026" Raporu, yayınlanacak ilk çalışma olarak ortaya çıktı. Bu Rapor ile Eşit Yaşam Derneği’nin "2025 İzmir’de Kadın Hareketinin Geleceği Çalıştay Sonuç Raporu"nu birlikte ele alan katılımcılar, ilk olarak "Belediyelerle iş birliği yapılabilir alanlar ve somut çözüm önerileri"ni oluşturdular. Katılımcılar, bu önerilerin ve "İzmir’in Önceki İşbirliği ve Koordinasyon Deneyimi"nin paylaşıldığı final çalıştayında ise, "Belediyeler Arası Koordinasyon ve İşbirliği Yol Haritası 2026-2027" belgesinin zeminini oluşturacak çerçeveyi çizdiler.

Haziran ayında açıklanacak

Proje yöneticisi Canan AYDEMİR ÖZKARA, yaptığı açıklamada, İzmir Yerel Eşitlik İzleme Platformu’nun kurumsal kapasitesini büyütmeyi, belediyelerin işbirliği ve koordinasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan Proje kapsamında üretilen tüm raporların ve nihai ürün olarak belediyelere sunulacak olan 2026-2027 Yol Haritası’nın Haziran ayı içerisinde kamuoyuna açıklanacağını ve dijital bir kitap olarak yayınlanacağını müjdeledi.

Projenin ortak bir emeğin ve güçlü bir işbirliğinin ürünü olduğunun altını çizen AYDEMİR ÖZKARA; CEİD İzler’e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil TUGAY ile Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar OKYAY’a, Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Özkara ayrıca, sürecin başından bu yana vizyonlarıyla çalışmalara yön veren Danışma Kurulu Üyeleri; UNDP İzmir-Manisa İlleri Koordinatörü Aylin ÇELİK, CEİD-İzler İzmir Koordinatörü Ayla ÇELİK, Yaşar Üniversitesi YUKAM Merkez Müdürü Prof. Dr. Huriye TOKER, İzmir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Seher GÜNDOĞAN ve Eşit Yaşam Derneği Başkanı Nazik IŞIK’a katkılarından dolayı şükranlarını sundu.