Son Mühür/ Beste Temel- İZFAŞ, Türk lojistik ve ihracat sektörünün uluslararası arenadaki gücünü ve etki alanını genişletme hedefiyle, Çin’in Ningbo kentinde düzenlenecek olan World International Freight Forwarding Alliance Expo (WIFFA Expo 2025) fuarına milli katılım organizasyonu gerçekleştiriyor. Bu adım, hem lojistik firmalarımızın küresel pazarlara doğrudan erişimini sağlıyor hem de Türkiye'nin lojistik ekosistemini dünyaya tanıtıyor.

Logistech başarısı uluslararası hamleye dönüştü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde organize edilen Logistech – Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, dört yıl gibi kısa bir süre içerisinde Akdeniz Bölgesi'nin en büyük lojistik platformu haline gelerek sektörde kalıcı bir marka değeri yarattı. Logistech’in bu dikkat çekici başarısı, İZFAŞ’ın uluslararası fuarcılık vizyonunu da derinleştirdi. Geçen yıl ilki başarıyla gerçekleştirilen milli katılım organizasyonunun ardından, bu yıl sektörden gelen yoğun talep üzerine İZFAŞ, WIFFA Expo 2025’te ikinci kez milli katılım organizasyonunun sorumluluğunu üstleniyor. Fuar, 7–9 Kasım 2025 tarihleri arasında Ningbo Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde, 20. kez kapılarını açacak. Geçen yıl 35 bin metrekare alanda 2 binden fazla katılımcı ve 32 bin ziyaretçiyi ağırlayan WIFFA Expo'nun bu yılki hedefi ise 100’den fazla ülkeden 50 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirmek.

Türkiye’nin öncü firmaları Çin pazarına çıkıyor

İZFAŞ’ın çatısı altında, Türkiye'nin lojistik sektöründeki önde gelen kuruluşları Çin'deki bu dev buluşmada yerini alacak. Aralarında Borusan Port, GNW Logistics, Kıta Logistics, Lima Logistics, Nemport, U Logistics ve Yeditepe Cargo gibi güçlü firmaların bulunduğu heyet, fuar boyunca hizmetlerini tanıtacak. Türk katılımcılar, uluslararası taşımacılıktan modern depolama çözümlerine, liman hizmetlerinden intermodal (çok modlu) taşımacılık sistemlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, Türkiye’nin gelişmiş lojistik kabiliyetlerini tek bir bütün olarak küresel yatırımcılara sunacak. İZFAŞ, İzmir'in köklü fuarcılık deneyimini küresel ölçeğe taşıma misyonuyla, Türk lojistik sektörünün dinamik yapısını en üst düzeyde görünür kılmayı hedefliyor. Milli katılım organizasyonu, katılımcı firmalar için özel tanıtım etkinlikleri, ikili iş görüşmeleri (B2B) ve sektörel panellerle yeni ve güçlü iş bağlantılarının kurulması için uygun zemini hazırlayacak.

Ticaret hacmini güçlendiren stratejik iş birliği

Türkiye ve Çin arasındaki dış ticaret hacmi, 2024 yılında 48,3 milyar dolar seviyesine ulaşmış ve bu yılın ilk sekiz ayında da 34,6 milyar dolar gibi yüksek bir rakam kaydetmiştir. İki ülke arasındaki bu yoğun ticari ilişki, WIFFA Expo 2025 gibi stratejik platformlar aracılığıyla daha dengeli, sürdürülebilir ve verimli bir iş birliği ortamına dönüştürülmeyi amaçlamaktadır.