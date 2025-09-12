İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

94 adrese baskın

Dün sabah saat 05.30’da başlayan operasyona 190 polis katıldı. Kent merkezi ve dış ilçelerde toplam 94 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

115 kişi gözaltında

Yaklaşık 24 saat süren çalışmalarda; hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu ticareti ve kullanımı, dolandırıcılık, cinsel suçlar ile vergi usul kanununa muhalefet gibi farklı suçlardan aranan 115 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edildiler

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.