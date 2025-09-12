Son Mühür/ Osman Günden - Güzelbahçe Belediyesi, 11 Eylül Kurtuluş Günü’nde Yalı Mahallesi Güzmar Marketi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından şehitler nedeniyle iptal edilen kutlamaların yerine ‘Sessiz Yürüyüş’ temalı fener alayı düzenlendi.

Kurtuluşun 103. yılı kutlandı

Güzelbahçe’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı etkinlikleri sabah Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunumuyla başladı. Törene CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Altan İnanç, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak’ın Balçova ilçesinde yaşanan hain saldırı sonucu şehit düşen güvenlik güçleri nedeniyle kutlama ve konserler iptal edildi. Günün ilk resmi programı Atatürk anıtına çelenk sunumu ve saygı duruşu oldu.

Güzmar her mahalleye yayılacak

Saat 18.00’de Yalı Mahallesi’nde üçüncü Güzmar Market açıldı. Açılışta konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Söz verdik, 11 Eylül’de Yalı Güzmar Marketimizi açacağımızı duyurmuştuk. Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Belediyecilik bizim anlayışımızda yalnızca yol yapmak, park düzenlemek değildir; halkımızın ihtiyaçlarını gözetmek, günlük hayatını kolaylaştırmak da belediyeciliğin bir parçasıdır. Güzmar Marketlerimiz kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle vatandaşımıza hizmet veriyor. Sözümüzün arkasındayız; her mahallemize Güzmar Market açacağız” dedi.

Başkan Günay, emeği geçen belediye çalışanlarına, meclis üyelerine ve CHP Güzelbahçe İlçe Örgütü’ne teşekkür ederek, “Birlikte daha nice güzel hizmetleri hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“Kurtuluş günümüz, bağımsızlığımızın simgesidir”

Kurtuluş günü mesajında şehitleri rahmetle andıklarını söyleyen Başkan Günay, “11 Eylül, sadece bir gün değil; bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve onurumuzun simgesidir. Atalarımızın canları pahasına verdiği mücadele sayesinde bugün özgür bir ülkede yaşıyoruz. Görevimiz bu mirası koruyarak gelecek nesillere gururla aktarmaktır” ifadelerini kullandı.

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek de konuşmasında, “Bizler Cumhuriyet ve Atatürk sevdalılarıyız. Dün olduğu gibi bugün de direniyoruz. Çünkü direncimiz büyüdükçe zaferin de yakın olduğuna inanıyoruz” dedi.

Sessiz yürüyüşle fener alayı

Açılışın ardından Başkan Günay, vatandaşlara Payamlı Köyü üzümü ikram etti. Daha sonra Yalı Mahallesi Güzmar Market’ten başlayan fener alayı, “Sessiz Yürüyüş” temasıyla Maltepe Mahallesi Tabaoğlu Parkı Atatürk Anıtı’na kadar sürdü. Yürüyüş, anıt önünde çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.