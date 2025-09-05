Son Mühür/ Osman Günden - İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu Deneyim Paylaşımı Çalıştayı, 3-5 Eylül 2025 tarihlerinde Alaçatı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nda gerçekleştirildi.

Öğretmenler, proje yazma ve yenilikçi öğretim

2024 dönemi Okul Eğitimi Akreditasyonu üyeleri, Türkiye Ulusal Ajans Temsilcisi Beyza Göl, koordinatörler Seçil Yıldırım Şimşek, Bora Evren Yılmaz ve Bahadır Gezer ile çok sayıda öğretmenin katıldığı çalıştay; atölyeler, deneyim paylaşımları ve proje yazma eğitimleriyle zenginleştirildi. Program, Erasmus kalite standartlarının sahada uygulanmasına yönelik somut örnekler sunarak dijitalleşme, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve eğitimde iyi oluş önceliklerinin yerel düzeyde kurumsallaşmasına katkı sağladı.

Sürdürülebilirlik ve dijital eğitim içerikleri öne çıktı

Çalıştayda, öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimlerini destekleyen uygulamalar, 3D tasarım ve dijital eğitim içerikleri ile yenilikçi öğretim yöntemleri ele alındı. Çevre dostu uygulamaları odağa alan etkinlikler, sürdürülebilirlik kültürünün okullarda yaygınlaştırılmasına somut katkılar sundu. Katılımcı okulların deneyim paylaşımları, öğretmenlerin mesleki gelişimine ve okulların uluslararasılaşma süreçlerine güçlü bir zemin hazırladı.

“Çalıştayımız yeni döneme ışık tutacak”

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Erasmus+ programının okullar ve öğretmenler için değerli bir deneyim fırsatı sunduğunu belirterek, “Çalıştayımızın sürece önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Atölye çalışmaları ve eğitimler, yeni dönemdeki çalışmalarımıza ve projelerimize ışık tutacak. Başta Türkiye Ulusal Ajans Temsilcisi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.