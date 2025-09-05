Son Mühür/ Begüm Mol- İzmir’in simgelerinden biri haline gelen İzmir Enternasyonal Fuarı bu yıl 94. kez kapılarını açtı. Kültür, sanat ve eğlencenin buluşma noktası olan fuar kapsamında düzenlenen çim konserleri, yine İzmirli müzikseverlerin yoğun ilgisiyle başladı.

Gripin sahnede

Fuar konserlerinin ilk günlerinde sahneye çıkan ünlü rock grubu Gripin, sevilen şarkılarıyla binlerce İzmirliye unutulmaz bir gece yaşattı. Grubun en bilinen parçaları hep bir ağızdan söylendi, alanı dolduran kalabalık şarkılara eşlik ederek coşkulu anlar yaşadı.

Binlerce kişi eşlik etti

Konser alanında toplanan her yaştan İzmirli, ellerindeki ışıklarla ve yüksek sesle söyledikleri şarkılarla renkli bir atmosfer oluşturdu. Gripin’in sahne performansı, fuar katılımcılarına müzik dolu bir akşam yaşatırken, konser alanı gece boyunca büyük bir coşkuya sahne oldu.

Gripin’den İzmir’e teşekkür

Konserin ardından grup, resmi Instagram hesabından bir paylaşım yaparak İzmir’e olan sevgisini dile getirdi. Paylaşımda “İzmir seni çok seviyoruz” ifadelerine yer veren grup, hem fuar organizasyonuna hem de konsere yoğun ilgi gösteren İzmirlilere teşekkür etti.