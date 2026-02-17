Son Mühür / İzmir’in Menemen ilçesi Kır Mahallesi sınırlarında, S.K.Y. Petrol Madencilik İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan II-A Grubu Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi projesi dün Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatmış; Karagöl Tabiat Parkı’na yaklaşık bin 950 metre, Yamanlar Dağı Tabiat Parkı’na ise birkaç kilometre mesafede bulunmasıyla tepkilere neden olmuştu. Daha önce bakanlığın 6 kez reddettiği proje ile ilgili jet hızıyla bir karar verildi. Proje resmen sonlandırıldı.

6 kez reddedilmişti, 7’nci başvuru da kabul edilmedi

Söz konusu ruhsat sahası, 2017 yılından bu yana altı kez ÇED sürecine konu olmuş, İzmir 6’ncı ve 2’nci İdare Mahkemeleri ile Danıştay tarafından verilen kararlarla projeye ilişkin “ÇED Gerekli Değildir” kararları iptal edilmişti. Mahkeme kararlarında; projenin orman alanı içinde yer alması, endemik flora ve fauna üzerindeki riskler, karstik yapı nedeniyle yeraltı sularının etkilenme ihtimali ve içme suyu havzalarına yakınlığı gibi gerekçeler sıralanmıştı.

Bakanlık teknik gerekçeleri hatırlattı

Son olarak proje için hazırlanan yeni Proje Tanıtım Dosyası, e-ÇED sistemi üzerinden İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne sunulmuş, dosyanın ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi süreci yeniden başlatılmıştı. İl Müdürlüğü, süreç kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan görüş talep etti. Bakanlıktan gönderilen yazıda, aynı ruhsat sahası için daha önce verilen mahkeme kararlarının teknik gerekçeler içerdiği hatırlatılarak, bu gerekçeler gözetilmeksizin yapılan yeni başvuruların reddedilmesi gerektiği belirtildi. Yazıda ayrıca, her yeni başvuruda iptal kararlarına esas olan hususların dikkate alınmasının idare hukukunun temel ilkeleri, ihtiyat ilkesi ve usul ekonomisi açısından zorunlu olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, 10,75 hektarlık alanda gerçekleştirilmesi planlanan projeye ilişkin Proje Tanıtım Dosyası; geçmiş yargı kararları ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda değerlendirildi. Yapılan ve yapılacak başvuruların “telafisi mümkün olmayan çevresel etkilere yol açabileceği” gerekçesiyle projenin uygun olmadığı yönünde görüş bildirildi.

Bunun üzerine, 29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ÇED süreci, aşamasına bakılmaksızın sonlandırıldı.