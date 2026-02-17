Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 17 Şubat tarihli tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kars ve Iğdır hariç Doğu Anadolu’nun büyük bölümü ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ile batı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah saatlerinde Samsun çevresinde yağış görüleceği, Kıyı Ege ve Akdeniz sahillerinde ise yer yer gök gürültülü sağanakların etkili olacağı öngörülüyor. Akşam saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı tahmin edilirken 39 il için sarı kodlu sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.

Tahminlere göre yağış alan bölgelerde hava sıcaklıkları 2 ila 6 derece düşecek, ancak yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı...

Yağışların; Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege ve Akdeniz’de, ayrıca İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri, Van’ın güney çevreleri ve Hakkari’de kuvvetli olması bekleniyor. Aydın ve Muğla kıyıları, Antalya’nın doğu kesimleri, Çanakkale, İzmir’in güneyi ile Balıkesir’in batısında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın; Marmara’nın güney kesimleri, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç bölgelerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması önem taşıyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikeler bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Ulaşımda aksama, hava kalitesinde düşüş ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması isteniyor.

17 Şubat 2025 Hava durumu

MARMARA

Edirne – 13°C – Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların aralıklarla il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul – 16°C – Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ilk saatlerde yer yer sis hadisesi görülebilir.

Kırklareli – 12°C – Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların aralıklarla il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kocaeli – 21°C – Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

EGE

Afyonkarahisar – 13°C – Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Aydın – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

İzmir – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli, güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Muğla – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Adana – 18°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya – 18°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların il genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hatay – 17°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

Isparta – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Ankara – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinden sonra batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Eskişehir – 15°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Konya – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sivas – 15°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

BATI KARADENİZ

Bolu – 14°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Düzce – 19°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Sinop – 19°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

Zonguldak – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Artvin – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer yağmurlu.

Samsun – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

Trabzon – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu.

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 8°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı.

Kars – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Malatya – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Van – 12°C – Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu. Gece kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinde güney çevrelerinde yağış yer yer kuvvetli olabilir.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

Gaziantep – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

Siirt – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

Şanlıurfa – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.