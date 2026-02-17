Son Mühür / Beste Temel - Balçova Belediyesi, vatan görevini yerine getirmek üzere uzun dönem ve kısa dönem askerlik yapacak gençlere yönelik sosyal destek uygulamalarını sürdürdü. İlçede ikamet eden asker adaylarına asker çantası teslim edildi. Uygulama ile gençlerin temel ihtiyaçlarına katkı sunulması amaçlandı.

Ailelere yemin töreni ulaşımı

Belediye, asker adaylarının yemin törenine katılmak isteyen aileleri için de gidiş-dönüş ulaşım desteği sağladı. Böylece ailelerin bu özel günde evlatlarının yanında olabilmesi hedeflendi.

“Kimse bu süreci yalnız yaşamayacak”

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, askerlik sürecinin yalnızca bireysel değil, aileleri de yakından ilgilendiren bir dönem olduğuna dikkat çekti. Yiğit, “Bu vatan için üniforma giyecek her bir gencimiz bizim evladımızdır. Askere gidecek gençlerimizin ve ailelerinin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Yiğit, gençleri gönül rahatlığıyla uğurlamanın ve ailelerin gurur gününde yanlarında olmasının belediyenin sorumluluğu olduğunu belirterek, Balçova’da kimsenin bu süreci yalnız yaşamadığını vurguladı.

Başvurular sosyal hizmetler müdürlüğüne

Asker çantası desteğinden yararlanmak ve yemin töreni ulaşım desteği için başvurular Balçova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü üzerinden alındı. Belediye, sosyal destek projeleriyle ilçede dayanışma kültürünü güçlendirmeyi sürdürdü.