İzmir’de emekliler Mahmut Hoca kılığına girdi: Sınıfta kaldınız!

Son Mühür / Yağmur Daştan - Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeler Platformu üyeleri Konak’ta bir araya gelerek, “Müsait zamanda değil, hemen şimdi! Sefalet ücretine hayır” diyerek basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, yapılan maaş zammını eleştiren emekliler ‘Geçinemiyoruz!’ diyerek taleplerini sıraladı. Yeşilçam’ın kült filmlerinden Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hocası’nın maskesini takarak iktidar politikalarına not veren emekliler “Sınıfta kaldınız” dedi.

Emekliler adına basın açıklamasını okuyan Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Konak Şube Başkanı Fadıl Gezen, “Öğretmenlik yapmanın mutluluğu içerisindeyim. Özel bir okulda geçen bir serüven Hababam Sınıfı. Ben de Müdür Yardımcısı Kel Mahmut rolünü üstlendiğim için mutluyum. Emekliye bütçe taleplerimiz AK Parti iktidarı tarafından görmezden ve duyulmazdan gelmeye devam ediyor. Ülkenin her yerinde duyurduğumuz emekli aylıklarının günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi talebimiz yine duymazdan gelindi. Bu kış şartlarında emeklilerimiz hiç değilse bir bardak çay, bir sıcak çorba içebilsin kimseye muhtaç kalmasınlar diye her emeklinin aylığına derhal 20 bin lira seyyanen zam yapılması için çağrıda bulunduk. Her gün Türkiye’nin 60 noktasında alanlarda oturma eylemleriyle demokratik mücadelenin bütün imkanlarıyla sesimizi çıkardık. Dünya duydu ama iktidar duymadı” ifadelerini kullandı.

“Emeklinin yaşamından siz sorumlusunuz”

CHP’li milletvekillerinin “Meclis’i terk etmeme” eylemlerini hatırlatarak devam eden Gezen, şunları söyledi: “Duymuyorlar, ‘Şov yapıyorsunuz’ diyorlar. En düşük emekli aylığını bin 62 lira artırarak en düşük emekli aylığı alanları 4 milyondan 5 milyona çıkarttılar. Başka bir deyişle en düşük aylık alanların sayısı yüzde 30’a yükseldi. Bize adeta ‘Hepiniz yoksullukta eşitleneceksiniz’ deniliyor. Bize, ‘Bu ülkenin ekonomisine yüksünüz’ diyorlar. İtirazımız var. Saçma sapan kanun tekliflerini noktasına, virgülüne dokunmadan geçirdiler. Bizler bu ayıplı teklifi asla kabul etmeyeceğiz. Bu ayıba ortak olan herkese her yerde itirazımız sürecek. Yılgınlık yok direniş var. Barınamayan her emeklinin yaşamından siz sorumlusunuz. Bıçak kemikte!”

Taleplerini de tek tek sıraladılar

Emeklilere derhal 20 bin lira seyyanen zam yapılmasını talep ettiklerini yineleyen Gezen, “Bizi duymayanlara da son sözümüz şudur: Açlık kader değildir! En düşük emekli aylığı en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. İntibak Yasası çıkarılmalı, 3600 ek gösterge verilmelidir. Bayram ikramiyesi yılda dört kez verilmelidir. Ayrıca sağlık ücretsiz olmalıdır. Emeklilerin sendikalaşmalarının önündeki engeller kaldırılmalıdır, yasal hiçbir engel yoktur. Sendikaya bağlı olarak TİS masalarına tüm emekliler dahil edilmelidir. Taleplerimiz açık ve nettir karşılanıncaya kadar sokak ve meydanlardan geri çekilmeyeceğiz. Geçinemiyoruz!” diye konuştu.