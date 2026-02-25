Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Güney Ege denizi için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Yarın akşam saatlerinde başlaması beklenen fırtınanın deniz ulaşımını olumsuz etkileyebileceği bildirildi.

Güney Ege’de fırtına bekleniyor

İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından paylaşılan verilere göre, Ege Denizi’nin güney kesimlerinde hava şartlarının sertleşmesi bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgârın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Geçerlilik süresi ve etki alanı

26 Şubat 2026 Perşembe günü akşam saat 18:00 itibarıyla etkisini göstermeye başlayacak olan fırtınanın, aynı gün gece yarısına (23:59) kadar sürmesi bekleniyor. Uzmanlar, fırtınanın Perşembe gecesinden itibaren etkisini kaybedeceğini öngörüyor.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısı

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları ve denizcileri uyardı. "Oluşması Muhtemel Riskler" başlığı altında özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara dikkat çekilerek, ilgililerin ve bölge halkının tedbirli olması gerektiği vurgulandı.