İzmir’in Bayraklı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında yakalandı. Kendini kamu görevlisi ya da banka ve sigorta çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli sürece teslim edildi.

Denetim sırasında şüphe üzerine durduruldu

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, ilçe genelinde yürütülen rutin denetimler sırasında durumundan şüphelendikleri bir kadını durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan kadının Ş.D. olduğu belirlendi.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı

Şüpheli hakkında yapılan GBT ve UYAP sorgulamasında, Antalya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından “kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan arandığı tespit edildi. Aynı suçtan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Emniyete teslim edildi

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ş.D., işlemlerinin yürütülmesi için Çay Mahalle Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların kamu görevlisi veya finans kuruluşu çalışanı gibi kendini tanıtan kişilere karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda güvenlik birimlerine başvurmaları gerektiğini hatırlattı.

