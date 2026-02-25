Son Mühür / Yağmur Daştan- İzmir’de Basmane Çukuru’na yönelik tartışmalar devam ediyor. Kökleri İzmir Yangını’na dayanan ve kamuoyunda “Basmane Çukuru” olarak bilinen alanla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu alandaki haklarından oy birliğiyle vazgeçmesiyle yeniden gündemin ilk sırasına taşındı. Yargı süreci henüz sonuçlanmamışken, yaklaşık 20 bin metrekarelik parsel için peş peşe kararlar alındı. Önce İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu yapılaşma yüksekliği konusunda “serbest” ifadesini kullanırken; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, alanda inşa edilecek yapıların azami yüksekliğini 84 metre olarak netleştirdi.

Basmane Çukuru’nun Kültürpark ile birleştirerek ekolojik olarak bölgenin bir bütün haline gelmesi gerektiğini savunan Kültürpark Platformu üyeleri bir araya gelerek taleplerini bir kez daha sıraladı. “Basmane Çukuru Kamunundur” diyerek imza kampanyası da başlayan Kültürpark Platformu, topladıkları imzaları İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edeceklerini duyurdu.

“İzmir’in kalabalık yerlerinde duyurularımızı yapacağız”

Kültürpark Platformu adına konuşan Cezmi Tomrukçu, “Kamunun malından feragat edilmez. Uzun zamandır mücadele yürütüyor ve Basmane Çukuru’nun kamuya ait olduğunu söylüyoruz. TMSF ile yapılan niyet protokolüne ‘Kötü niyet protokolü’ diyoruz. Bizim AVM’lere betonlara ihtiyacımız yok. Artık bu uygarlık bitti, kapitalist uygarlık dünyayı tüketti. Bizim ihtiyacımız olan kamusal alanlar, yeşil alanlara ihtiyacımız var. Hiçbir şekilde bunun ranta, AVM’ye, gökdelene, betona gömülmesini istemiyoruz. Burası Kültürpark’ın alanı. Buraya dikilecek 84 metrelik yapı, buranın doğal yapısını öldürür. İmza kampanyası başlattık, İzmir’in kalabalık yerlerinde bu duyurularımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Yargı süreci tamamlanmadan geri dönülmez adımlar atılmasın”

“İzmir halkını da buna duyarlı olması en geniş kamuoyunu yaratılması ortak çabamız olacak” sözleriyle devam eden Tomrukçu, “Yargı süreci tamamlanmadan geri dönülmez adımlar atılmamasını, alanın bütünüyle kamu mülkiyetine geçirilmesini sürecin şeffaf ve katım gibisinde yürütülmesini kamusal kullanımının öncelenmesini talep ediyoruz. Devam edecek yani burada artık İzmir halkını da buna duyarlı olması en geniş kamuoyunu yaratılması ortak çabamız olacak. Tekrar temel şeylerimizde vurgulayalım yargı süreci tamamlanmadan geri dönülmez adımlar atılmamasını alanın bütünüyle kamu mülkiyetine geçirilmesini sürecin şeffaf ve katım gibisinde yürütülmesini kamusal kullanımının öncelenmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Alanın Kültürpark ile bütüncül bir yapı oluşturduğunu söyleyen Platform üyelerinden Yasemin Sağlam da “Burada kuşlar ürümeye başladı. Burası Kültürpark’ın ekolojik bir parçası” mesajı verdi.