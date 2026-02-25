Son Mühür- TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, bölgesel istişare toplantıları kapsamında Edirne’de kapsamlı bir program gerçekleştirdi. Komisyon Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu liderliğinde yürütülen çalışmalarda, engelli vatandaşların toplumsal hayata tam entegrasyonu ve karşılaştıkları sorunların çözümü masaya yatırıldı. Edirne Valiliği ve Belediye Başkanlığı ziyaretleriyle başlayan programda heyet, Engelsiz Yaşam Merkezi ile Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu’nda saha incelemelerinde bulunarak sahadaki durumu yerinde gözlemledi.

Engellilik alanında 2005 yılı bir devrim miladıdır

Bölge istişare toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Dr. Mehmet Kasapoğlu, 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı kanunun Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Bu yasal düzenleme ile engellilik konusunun sadece tıbbi bir başlık olmaktan çıkıp, hak temelli bir eşit vatandaşlık meselesine dönüştüğünü ifade eden Kasapoğlu, devletin bu alandaki bakış açısının kökten değiştiğini belirtti. EKPSS gibi dünyada emsaline az rastlanan uygulamalarla binlerce engelli bireyin kamu istihdamına katıldığını hatırlatan Kasapoğlu, sağlanan bakım desteklerinin ailelerin üzerindeki maddi ve manevi yükü hafiflettiğini, bu sayede engelli bireylerin spordan sanata, akademiden siyasete kadar her alanda gurur verici başarılara imza attığını dile getirdi.

Veriye dayalı rasyonel ve sürdürülebilir politikalar

Komisyonun temel vizyonunun yerelden gelen talepleri merkezin politikalarına entegre etmek olduğunu söyleyen Dr. Kasapoğlu, yeni dönem ihtiyaçlarına dikkat çekti. Özellikle kurumlar arası veri entegrasyonu meselesini yakından takip ettiklerini belirten Kasapoğlu, Türkiye genelinde engelli vatandaşların yaş, eğitim ve engel grubu dağılımlarının net bir şekilde ortaya konmasının önemine değindi. Hedefe odaklı ve etkili politikalar üretmek için sağlıklı verinin şart olduğunu vurgulayan Komisyon Başkanı, sağlık raporlama süreçlerindeki karmaşıklığın giderilmesi gerektiğini ifade etti. ÇÖZGER ve erişkin raporları arasındaki uyumsuzlukların acilen çözülmesi gerektiğini belirten Kasapoğlu, vatandaşların yorulmadan hizmet alabileceği multidisipliner merkezlerin sayısının artırılmasının öncelikli gündemleri arasında yer aldığını kaydetti.

İstihdamda fiili katılım ve eğitimde erken müdahale

Eğitim ve istihdam başlıklarında da kararlı mesajlar veren Kasapoğlu, kaynaştırma sınıflarındaki öğretmen ve öğrencilerin daha güçlü desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Sadece okul çağının değil, 0-36 ay arasındaki erken müdahale döneminin de sisteme güçlü bir şekilde dahil edilmesi gerektiğini savundu. İstihdam konusunda ise çarpıcı bir uyarıda bulunan Kasapoğlu, özel sektördeki kotaların sadece kağıt üzerinde doldurulmasının ve engelli bireylerin fiilen üretime katılmamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Bu durumun takipçisi olacaklarını belirten Kasapoğlu, engelli bireylerin iş hayatında gerçek anlamda yer alması için tavırlarının net olduğunu ifade etti.

Erişilebilirlik ihlallerine karşı ortak mücadele çağrısı

Şehirlerin ve kurumların fiziksel engellerden arındırılması konusuna özel bir parantez açan Dr. Mehmet Kasapoğlu, erişilebilirlik ihlallerine karşı toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu. Görme engelliler için tasarlanan sarı hissedilebilir yüzeylerin üzerine park edilen araçların veya çalışmayan engelli asansörlerinin ciddi bir hak ihlali olduğunu belirten Kasapoğlu, bu tür ihmallere karşı gereken yaptırımların ve önleyici tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını vurguladı. Programın sonunda komisyon üyeleriyle birlikte engelli bireyler ve aileleriyle iftar sofrasında bir araya gelen Kasapoğlu, tarihi Selimiye Camii ziyaretinde vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi.