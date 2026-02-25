Son Mühür/ Beste Temel - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü koordinasyonunda oluşturulan disiplinler arası ekip, ABD merkezli Earthquake Engineering Research Institute (EERI) tarafından düzenlenen 2026 Undergraduate Seismic Design Competition finallerine yükseldi.

Deprem dayanımlı yapı tasarımı alanında lisans öğrencilerinin teknik bilgi ve uygulama yetkinliklerini ortaya koyduğu yarışma, deprem mühendisliği disiplininin en saygın organizasyonları arasında gösteriliyor. 2026 yılı finalleri, 13–17 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde gerçekleştirilecek.

Sarsma masasında test edilecek

Yarışmada geliştirilen projeler; teknik yeterlilik, yenilikçi yaklaşım ve yapısal performans kriterleri doğrultusunda çok aşamalı değerlendirmeden geçiriliyor. Final etabında takımlar, tasarımlarını sarsma masası testleriyle uygulamalı olarak sunacak.

Ekip, hazırladığı detaylı teknik tasarım ve analiz raporuyla uluslararası jüri değerlendirmesini geçerek finale kaldı. Böylece DEÜ, organizasyon tarihinde ilk kez final aşamasında temsil edilme hakkı elde etti. Dr. Özgür Bozdağ danışmanlığındaki ekipte; İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri Sena Karakaya, Sinan Bayındır ve Emirhan Kuzu ile Mimarlık Bölümü öğrencileri Zülal Bektaş ve Hanife Orhan yer alıyor.

13 ülkeden 49 üniversite

EERI Öğrenci Liderlik Konseyi koordinasyonunda düzenlenecek organizasyonda 13 ülkeden 49 üniversite takımı projelerini sunacak. Resmi katılım istatistiklerine göre; Amerika Birleşik Devletleri 24, Türkiye 5, Kanada 4, Romanya 3 üniversite ile finale katılıyor. Mısır, Endonezya, Malezya ve Dominik Cumhuriyeti 2’şer; Hindistan, Güney Kore, Kolombiya, Ekvador ve Peru ise 1’er üniversite ile temsil ediliyor.

Rektör Yılmaz’dan kutlama

DEÜ Rektörü Bayram Yılmaz, üniversitenin bilim ve teknolojide öncü olma vizyonunu her yıl ileriye taşıdığını belirterek, elde edilen başarının uluslararası akademik konum açısından önemli olduğunu ifade etti. Yılmaz, başarıda emeği geçen akademisyenleri ve öğrencileri tebrik etti.

“Mühendislik eğitimimizin güçlü göstergesi”

DEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Ayol da finale kalan öğrencileri kabul ederek başarı dileklerini iletti. Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığına dikkat çeken Ayol, deprem mühendisliği alanında uluslararası düzeyde yetkin mühendisler yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

Ayol, finale kalınmasının fakültede verilen mühendislik eğitiminin niteliğini ve bilimsel üretim gücünü ortaya koyduğunu belirtti. Temmuz 2026’da Portland’da gerçekleştirilecek final etabında DEÜ’lü öğrenciler, geliştirdikleri yenilikçi ve yüksek deprem dayanımına sahip yapı tasarımıyla üniversitelerini ve Türkiye’yi temsil edecek.