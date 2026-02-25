Son Mühür/ Beste Temel - 13 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen imza törenine; DEÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Bulut, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Yasin Demiraslan ve Doç. Dr. Pelin Fatoş Polat Dinçer, İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Cenk Er ile Rota Atlıspor Kulübü Başkanı ve Kulüp Müdürü Şahin Uslu katıldı.

Protokol kapsamında DEÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri; at sağlığı, bakımı, beslenmesi ve yetiştiriciliği başta olmak üzere binicilik sporunda veteriner hekimliği uygulamaları gibi uzmanlık gerektiren alanlarda kulübün tesislerinde doğrudan saha deneyimi kazanacak.

Öğrencilere yönelik seminerler, uygulamalı saha dersleri ve mesleki rotasyon programları düzenlenecek. Böylece teorik bilgilerin pratiğe aktarılması ve mezuniyet öncesinde mesleki yeterliliğin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ortak araştırma ve projeler yürütülecek

İmzalanan protokol yalnızca eğitimle sınırlı kalmayacak. At sağlığı ve spor atı hekimliği alanlarında iki kurum arasında ortak bilimsel araştırmalar ve projeler yürütülecek. Bu iş birliğinin hem akademik üretkenliği artırması hem de sektöre bilimsel katkı sunması hedefleniyor.

“Sahada aktif yer almaları çok kıymetli”

DEÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Bulut, üniversite-sektör iş birliğinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Öğrencilerimizin mezun olmadan önce sahada aktif olarak yer alması, özellikle at hekimliği gibi niş ve uzmanlık gerektiren bir alanda pratik yapabilmesi bizim için çok kıymetli. Rota Atlıspor Kulübü yönetimine eğitime verdikleri bu değerli destekten ötürü teşekkür ediyoruz.”

Rota Atlıspor Kulübü Başkanı ve Kulüp Müdürü Şahin Uslu ise imzalanan protokolün öğrencilerin mesleki vizyonunu genişleteceğini ve veteriner hekimlik alanında nitelikli insan kaynağı yetişmesine katkı sağlayacağını belirtti.