Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 100. Yıl Mahallesi TOKİ 3. Etap yolu üzerinde yürüttükleri saha çalışması sırasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araç üzerinde yapılan detaylı aramada çok sayıda uyuşturucu hap bulundu.

Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Ekiplerin yaptığı aramalarda toplam 2 bin 102 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

3 şüpheli gözaltına alındı

Araçta bulunan G.K., E.Ü. ve M.İ. isimli şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Narkotik birimlerine teslim edildiler

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanması için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.