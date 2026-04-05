İzmir’de ev fiyatları son yıllarda hissedilir bir artış gösterdi. Eskiden Narlıdere ve Güzelbahçe en popüler bölgeler olarak bilinirken, günümüzde Çeşme piyasası dikkat çekici bir noktaya ulaştı. Türkiye’nin önde gelen emlak merkezlerinden biri haline gelen Çeşme’de; Alaçatı, Ilıca ve Paşalimanı’ndaki o meşhur taş evlerin ve lüks konutların değerleri oldukça yüksek seyrediyor.

ALAÇATI’NIN TARİHİ DOKUSU VE MODERN LÜKSÜN SENTEZİ

Çeşme’deki fiyat artışının en büyük motoru hiç kuşkusuz Alaçatı’dır. Tarihi dokusu korunarak restore edilen taş binalar, bugün butik otellerin yanı sıra yüksek gelir grubunun özel mülkleri olarak kullanılıyor. Bölgedeki mimari kısıtlamalar ve koruma statüsü, yeni yapılaşmanın önüne geçerken mevcut yapıların değerini pırlanta kadar kıymetli kılıyor.

İZMİR'İ EN PAHALI İLÇESİ

İzmir’in en pahalı ilçesi konumundaki Çeşme, Narlıdere ve Güzelbahçe gibi prestijli bölgeleri geride bırakarak gayrimenkul piyasasının zirvesinde yer alıyor. Özellikle Alaçatı, Ilıca ve Paşalimanı’ndaki lüks konutlar, döviz bazlı fiyatlarıyla Akdeniz havzasının en değerli mülkleri arasında gösteriliyor. Bölgedeki mimari kısıtlamalar ve koruma statüsü, yeni yapılaşmayı sınırlandırırken mevcut taş evlerin değerini her geçen gün artırıyor.

MARİNA VE YAT TURİZMİNİN GAYRİMENKULE ETKİSİ

• Yat turizmi, Çeşme’deki fiyatları yukarı çeken en önemli faktörlerden biridir.

• Marinalara yakın konumdaki konutlar, yerli ve yabancı deniz tutkunu yatırımcılar için birincil tercih sebebidir.

• İzmir merkeze otoyol ile sadece 45 dakikalık mesafede bulunması, üst düzey yöneticilerin ve iş insanlarının bölgede yaşamasını teşvik etmektedir.

• Bölgedeki yüksek kullanıcı profili, hizmet kalitesini ve konut fiyatlarını dünya standartlarına taşımaktadır.