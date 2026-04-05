TFF 3. Lig 4. Grup’ta 28. hafta mücadelesinde Karşıyaka, deplasmanda Bornova 1877’yi 5-0 mağlup ederek farklı bir galibiyet aldı.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanan karşılaşmada Karşıyaka, 13. dakikada Onur İnan’ın golüyle öne geçti. İlk yarıda başka gol olmazken, ikinci yarıda Karşıyaka fırtınası esti. 68. dakikada Mücahit Aslan, 76. dakikada Ömer Faruk Sezgin, 80. dakikada Alpay Eroğlu ve 84. dakikada Murat Arslan’ın golleriyle Karşıyaka farkı 5’e çıkardı.
Karşılaşmada Bornova 1877’den Arda Bilmez, Çağan Taş, Arda Kırgıl, Abdulkadir Kuzey ve Ertuğrul Yıldırım sarı kart gördü. Karşıyaka teknik direktörü Burhanettin Basatemür, oyuncularının ikinci yarıda gösterdiği performanstan memnun kaldığını belirtti.
Bu sonuçla Karşıyaka, 28. haftayı üç puanla tamamlayarak gruptaki iddiasını sürdürdü.