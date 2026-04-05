Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Anadolu Efes’e 85-60 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşma sonrası konuşan Ene, takımın galibiyete en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerden birini yaşadığını belirterek, “Rakip kim olursa olsun kazanmamız gereken bir süreçteyiz. Ancak bugün hücumda ritim bulamadık ve bu da sonuca doğrudan etki etti” dedi.

Mücadelenin teknik detaylarına da değinen tecrübeli çalıştırıcı, hafta içinde sakatlık yaşayan Stanley Whittaker’ın performansının bundan etkilendiğini ifade etti. Kısa oyuncuların da ritim yakalayamadığını vurgulayan Ene, özellikle ilk yarıdaki düşük ikilik atış yüzdesinin farkın açılmasında belirleyici olduğunu söyledi.

Rakiplerinin yüksek kalitesine dikkat çeken Ene, “İyi savunma yaptığımız pozisyonlarda bile zor sayılar buldular. Biz ise aynı şekilde hücumda üretken olamadık. Bu seviyedeki bir takımı yenmek için skor üretmek şart. Bunu başaramayınca fark erken açıldı ve geri dönemedik” ifadelerini kullandı.

Kalan haftalara odaklanmaları gerektiğini dile getiren Ene, ligde bulundukları konumun kulübün gerçek gücünü yansıtmadığını belirtti. Aliağa Petkimspor’un Türk basketbolu için önemli bir değer olduğunu vurgulayan deneyimli antrenör, “Önümüzde 5 maç var ve tamamen bunlara odaklanmalıyız. Bu kulübü hak ettiği yere taşımak zorundayız. Hücum ritmini yakaladığımızda yeniden galibiyet serisi yakalayacak güce sahibiz” diyerek sözlerini tamamladı.