Erkekler Voleybol 1’inci Ligi Play-Off yarı finalinde mücadele eden Arkas Spor, kritik eşleşmede elenerek Efeler Ligi’ne yükselme fırsatını kaçırdı.

İlk maçı kazandı, avantajı koruyamadı

Play-Off yarı final serisinin ilk karşılaşmasında sahasında Kocaeli BŞB Kağıt Spor ile karşılaşan Arkas Spor, rakibini 3-1 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. İzmir ekibi, taraftarı önünde sergilediği etkili performansla finale göz kırptı.

Deplasmanda aynı skorla mağlup oldu

Rövanş mücadelesi için deplasmana çıkan Arkas Spor, bu kez rakibine 3-1 mağlup oldu. İki takımın da birer galibiyet alması sonrası turu belirlemek için “altın set” oynandı.

15-12

Serinin kaderini belirleyen altın sette büyük bir mücadele yaşandı. Ancak kritik anlarda hata yapan Arkas Spor, seti 15-12 kaybederek Play-Off’a veda etti. Bu sonuçla İzmir temsilcisi finale yükselme şansını kaçırdı.

Finalin adı: Kocaeli BŞB Kağıt Spor - Sungurlu Belediyespor

Bu sonuç sonrası Kocaeli BŞB Kağıt Spor finale yükselirken, finaldeki rakibi Sungurlu Belediyespor oldu. Efeler Ligi’ne çıkacak son takım bu eşleşmenin ardından belli olacak.

Arkas Spor 1’inci Lig’de devam edecek

Yarı finalde elenen Arkas Spor, Efeler Ligi’ne yükselme hedefini bir sonraki sezona bıraktı. İzmir temsilcisi, önümüzdeki sezon da Erkekler Voleybol 1’inci Ligi’nde mücadele edecek.

