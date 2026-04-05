3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Altay, evinde ağırladığı İzmir Çoruhlu FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar 28’inci haftayı 22 puanla tamamlarken, düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK ise 20 puanda kaldı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 2’nci dakikada Yasin Öztekin’in frikik golüyle 1-0 öne geçti. Altay, 38’inci dakikada penaltı kazandı; ancak Ünal Kavlak’ın vuruşunu İzmir Çoruhlu kalecisi Amir Güren kurtararak golü engelledi. İlk yarı, İzmir Çoruhlu FK’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Altay baskısını artırdı ve 69’uncu dakikada Ünal Kavlak’ın sert şutuyla skora denge geldi: 1-1. 72’nci dakikada Altay’ın Sani ve Mehmet Nur ile geliştirdiği atakta top az farkla dışarı çıktı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Onur Yıldız’ın şutu yan direkten döndü.

Mücadele, her iki takımın da sahadan 1’er puanla ayrılmasıyla tamamlandı. Altay, sezonun son iki haftasında kümede kalma mücadelesini sürdürürken, İzmir Çoruhlu FK için düşme hattından çıkma mücadelesi devam edecek.