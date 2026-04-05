İzmir’in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Kısa süreli olmasına rağmen şiddetli yağmur, ilçede hayatı olumsuz etkiledi ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Yağışın başlamasıyla birlikte ilçe sakinleri, kapalı alanlara, otobüs duraklarına ve bina saçaklarının altına sığınmak zorunda kaldı. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı rögarlar taştı ve trafikteki araçlar su birikintileri nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Özellikle ana arterlerde oluşan su birikintileri, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve su tahliyesini sağlamak için çalışma başlattı. Ekipler, ilçe genelinde su birikintilerinin azaltılması ve taşkın riskinin önlenmesi için yoğun çaba sarf ediyor.