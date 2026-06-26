İzmir'de hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımı atmaya hazırlanan ancak bütçeleri sınırlı olan Nesrin Gönültaş ve Mehmet Ertürk için bölge esnafı bir araya toplandı.

Bir makyaj sanatçısının desteğiyle başlayan süreç, giderek büyüyerek tam teşekküllü bir nişan organizasyonuna dönüştü. Çiftin bu özel gününde tüm süreç gönüllü esnaflar tarafından üstlenildi.

"Allah hepsinden razı olsun, içimizde kalmadı"

Mehmet Ertürk, yaşadığı şaşkınlığı ve mutluluğu, "Nişan etkinliği istiyorduk. Ancak işin aslı direkt düğünle işi kapatacaktık.

Esnaf yardımcı oldu. Allah hepsinden razı olsun. İçimizde kalmadı. Heyecan hat safhada. Mutluyum. Hayatımızda güzel bir anı olacak." diye anlattı.

"Esnafın desteği olmasaydı nişanı yapamazdım"

Süreç hakkında konuşan gelin adayı Nesrin Gönültaş ise, "Her şeyle tek tek ilgilendiler. Çok teşekkür ederim. İyi ki varlar. Bu süreçte beni hiç yormadılar.

Kendimi çok stresli bir dönemde çok rahat hissettim. Esnafın desteği olmasaydı nişanı yapamazdım. Çünkü böyle bir nişan imkanlarım dahilinde değil. Şu an çok mutluyum. Unutulmayacak bir an." ifadelerini kullandı.

"Kadınlara daha çok destek olması adına bir proje oluşturmak istedim"

Nişana destek olma süreci makyaj sanatçısı Kevser Marshall'ın destek olmasıyla ilerledi. Marshall, "Gelinlere destek olmak için ücretsiz makyaj yapıyordum.

Bu süreçte sanal medyadan paylaştım ve bir hanımefendi de kendi gelinliğini bağışlamak istediğini söyledi. Bu benim çok hoşuma gitti. Aklıma bir fikir geldi.

Nişanı genelde kadın tarafı yaptığı için ben de kadınlara daha çok destek olması adına bir proje oluşturmak istedim. Bence çok güzel bir oluşum oldu.

Esnaflarla birlikte bir araya geldik. Umarım güzel şeylere vesile olur. Daha fazla insan bu tarz etkinlikler ve projeler yapmak ister" dedi.

"İyilik sarmalında katkımız olsun istedik"

Kafesini çiftin nişanı için kullanılmasında yardımcı olan Ezgi Yeşim Koç (30), "Tesadüfen denk geldik. Yardımımızın dokunabileceğini fark ettik. Bu iyilik sarmalında bizim de katkımız olsun istedik.

Mutluyum ve iyi hissediyorum. Umarım bu büyür ve birçok işletme aynı şekilde herkese katkıda bulunur. Hayallerine katkıda bulunmak istedik. Umarım çok mutlu olurlar. Biz de çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

"Gücü yeten, yetmeyene el uzatmalı"

Organizasyonun ikramlıklarını üstlenen Filiz Başşimşek (49) ise, "Hayır işleniyor bizim de katkımız olsun dedik. Naçizane, gücümüzün yettiğince elimizden geldiğince ikramlıkları hazırladık.

Umarım birilerine örnek oluruz. Bu etkinlikler daha da çoğalır. Gücü yeten yetmeyene her zaman elini uzatmalı diye düşünüyoruz." dedi.

"Her koldan birleşip, bu organizasyonu yaptık"

Nişan yerinin her köşesinin süsleyen Ceylan Tank (31) ise, "Bir genç kızımızın hayallerini gerçekleştirmek istedik. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz.

Onun gönlünün istediğini en güzel şekilde yansıtmaya çalışıyorum. Çok güzel duygular hissediyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

Çiftin mutlu gününü çektiği karelerle ölümsüzleştiren Fatma Koşbadar (29), "Buna ihtiyaç vardı. Çok mutluyum.

Çünkü birbirimize çok yardımcı olmamız gereken durumlar var. İmece usulü bir şey bu. Her koldan birleşip, bu organizasyonu yaptık." ifadelerini kullandı.