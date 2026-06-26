Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan ve Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük bir soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde gözaltılar gerçekleştirilmişti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce gerçekleştiği öne sürülen, rüşvet olarak değerlendirilen bir para transferi, belediye ve şirket eliyle rüşvet ile yolsuzluk nedeniyle düzenlenen operasyonda, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in de bulunduğu toplam 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolüne götürüldüler

Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltında tutuldukları Yeşilyurt Mali Şube'den dün saat 15:00 gibi sağlık kontrolü için hastaneye götürülmüştü. Dünden bugüne geçen 12 saatlik periyodik sağlık kontrolü için, şüpheliler yeniden hastaneye sevk edildi.

Yeşilyurt Mali Şube'deki son gelişmeleri, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da yerinde takip etti.