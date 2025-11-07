Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerinin ardından 2026 yılı için uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak ilan edildi.

Bu oran doğrultusunda 1 Ocak 2026’dan itibaren vergi, harç ve trafik cezalarıyla birlikte ehliyet ücretleri de artacak.

İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, sürücü kursu fiyatlarının her yıl ocak ayında belirlendiğini hatırlatarak, yeni yıl için ortalama yüzde 30’luk artışın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Kurs ücretleri kira ve maliyet artışlarıyla şekilleniyor

Abacı, sürücü kurslarındaki zam oranının birden fazla ölçüte göre belirlendiğini belirterek şunları söyledi: “2025 Kasım ayı iş yeri kira zam oranı TÜFE’nin on iki aylık ortalamasına göre yüzde 37,15 olarak açıklandı. Yeniden değerleme oranı yüzde 25.

Bu iki temel parametre başta olmak üzere maliyetleri topladığımızda, 2026 kurs ücretlerinde yüzde 30 seviyesinde bir artış ortaya çıkıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve valilikle birlikte fiyat listesini aralık ayında netleştireceğiz.”

Sürücü belgesi maliyeti yaklaşık 10 bin liraya çıkacak

Tolga Abacı, sadece kurs ücretlerinin değil, sürücü belgesi harçlarının da ciddi oranda yükseleceğini vurgulayarak şu bilgileri verdi:

“Şu an ehliyet almak için 7 bin 460 lira ödeniyor. Harçlar, pasaportlarla birlikte ortalama yüzde 25,49 zamlanacak.

Böylece ehliyet için ödenen tutar 10 bin liraya yaklaşacak. Toplamda sürücü belgesi sahibi olmak için yapılan harcamalarda yüzde 45 civarında bir artış görülecek.”

Eylül ayından itibaren başvurular arttı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da eylül ayından itibaren sürücü kurslarında belirgin bir yoğunluk yaşandığını söyleyen Abacı, bunun nedenini şöyle açıkladı:

“Sürücü adayları hem vergi artışlarından etkilenmemek hem de yeni yıl zammına kalmamak için sonbaharda başvuruyor. Ekim-kasım döneminde kayıt olanlar teorik eğitimi tamamladıktan sonra elektronik sınava giriyor.

Ardından direksiyon eğitimlerini alıyorlar. Süreç hızlı ilerlediği için aralık ayının son haftasında ehliyetlerini alabiliyorlar ve 2025’in fiyatlarından yararlanmış oluyorlar.”

Sürücü adayları fiyat artışı nedeniyle acele ediyor

Kurslara başvuran adaylar da artan maliyetlerden etkilenmemek için süreci hızlandırdıklarını belirtiyor.

“Fiyat artışı olmadan ehliyet almak istedim”

Mehmet Yiğit Menekşe, ekim ayında kayıt yaptığını belirterek: “2026’ya kalmadan ehliyetimi almak istedim. Yazılı sınavı geçtim, şu an direksiyon eğitimi alıyorum. Hem bütçemi korumak hem de yeni yıl zammından etkilenmemek için erken başvuruda bulundum,” dedi.

“Vergi artışı başlamadan ehliyetimi almak istiyorum”

25 yaşındaki Sude Erken ise kasım grubunda yer aldığını belirterek, “18 yaşımdan beri ehliyet almak istiyordum ama bir türlü fırsat yaratamadım. Yoğunluğa rağmen kontenjan buldum. Yeni yıla kalmadan ehliyetimi almak istiyorum,” ifadelerini kullandı.

“Yeni yıldan önce ehliyetimi almak istiyorum”

Adaylardan 18 yaşındaki Nehir Tarlacı da ekim ayında kaydolduğunu belirterek derslere başladığını ve yıl bitmeden ehliyetine kavuşmayı hedeflediğini söyledi.