TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zor günler yaşayan Bucaspor 1928, ligde çıktığı 10 maçta 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle yalnızca 2 puan toplayabildi. Sarı-lacivertliler, yarın deplasmanda karşılaşacağı 24Erzincanspor maçında kötü gidişi tersine çevirmek istiyor.
Mücadele 13 Şubat Şehir Stadı’nda oynanacak
Ligin 12’nci haftasına denk gelen mücadele, Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cantürk Kılıç yönetecek. İzmir temsilcisi, zorlu deplasmanda çıkış ararken, rakip 24Erzincanspor 14 puanla 12’nci sırada yer alıyor.
Deplasmanda 4 maçlık kayıp serisini bitirmek istiyor
Bucaspor 1928, deplasmanda oynadığı son 4 karşılaşmanın tamamından mağlubiyetle ayrıldı. Kümede kalma umutlarını canlı tutmak isteyen sarı-lacivertliler, bu kötü seriyi Erzincan’da sonlandırmayı hedefliyor.