Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki gençlik platformu Genç İzmir, gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla gönüllü eğitmen alımı başlattı. Bu çağrı, kendi uzmanlık alanlarını ve deneyimlerini genç nesille paylaşmak isteyen herkese açık. Program, gençlere eğitim, sanat, spor ve kişisel gelişim gibi birçok alanda yeni kapılar açmayı hedefliyor.

Kapsamlı gelişim için gönüllü katkı

Genç İzmir, gönüllülük esaslı çalışmalarını genişleterek gençlerin potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Platform, düzenlediği atölye çalışmaları, kurslar ve etkinlikler aracılığıyla gençlerin eğitim ve sosyal hayatlarına destek oluyor. Gönüllü eğitmenler, bu süreçte sadece bilgi aktaran bir rol üstlenmekle kalmayacak, aynı zamanda gençlerle birlikte üreten, öğrenen ve etkileşimde bulunan aktif birer katılımcı olacak. Bu sayede, gençlerin çok yönlü gelişimine katkı sağlanacak ve mentorluk ilişkileri kurulacak.

Geniş yelpazede atölye ve etkinlikler düzenlenecek

Gönüllü eğitmenler, Genç İzmir çatısı altında çok çeşitli konularda atölye ve etkinlikler düzenleyebilecek. Sanat alanında müzik, resim, tiyatro, seramik ve el sanatları; spor ve sağlıklı yaşam konuları; yabancı dil becerileri; akademik destek kapsamında YKS hazırlık, soru çözümü ve etüt çalışmaları; dijital beceriler, teknoloji ve yazılım; kişisel gelişim ve sosyal beceriler gibi geniş bir yelpaze sunuluyor. Ayrıca, kokartlı rehberler eşliğinde kültürel ve tarihi geziler de düzenlenebilecek. Kendi alanlarında yenilikçi fikirleri veya proje önerileri olan gönüllülerin başvuruları da değerlendirilecek. Bu çeşitlilik, gençlerin farklı ilgi alanlarına hitap etmeyi ve onlara kapsamlı bir gelişim ortamı sunmayı amaçlıyor.

Başvuru süreci ve çağrı

Gönüllü eğitmenlik için herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. Kendi alanında deneyimli olan ya da bilgi ve tecrübesini gönüllü olarak paylaşmak isteyen herkes, Genç İzmir'in resmi web sitesi (https://www.gencizmir.com/web) üzerinden başvurularını yapabilir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu girişimle gençlerin geleceğine yatırım yaparken, aynı zamanda toplumda gönüllülük bilincini ve sosyal sorumluluğu da teşvik etmeyi hedefliyor. Genç İzmir, daha güçlü ve bilinçli bir genç nesil yetiştirmek için kentteki tüm gönüllüleri bu anlamlı projeye katılmaya davet ediyor.