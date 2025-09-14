Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yılın ilk sekiz ayında rekor sayıda yangınla mücadele etti. Kent genelinde çıkan 11 bin 564 yangına müdahale eden ekipler, özellikle yaz aylarında yaşanan ve sarsıcı etkiler bırakan orman yangınlarıyla da yoğun bir mücadele sergiledi. Bu yangınlar sonucunda 28 bin hektarlık bir alan yok olurken, oluşan maddi zarar ise 10 milyar 485 milyon TL olarak hesaplandı. Artan sıcaklıklar ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele için itfaiye teşkilatı, personel ve araç filosunu güçlendirmeye yönelik önemli adımlar atıyor.

Veriler endişe verici!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemleri'nin uydu görüntüleri üzerinden yaptığı analizler, yaz aylarındaki yangınların boyutunu gözler önüne seriyor. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında çıkan yangınlarda 28 bin hektarlık alanın yok olduğu tespit edildi. Bu alanların başında 9 bin hektarlık doğal çayırlar, 6 bin hektarlık ormanlık bölgeler ve 5 bin 600 hektarlık makilik alanlar geliyor. Ayrıca 4 bin 500 hektarlık çalı görünümlü bitki örtüsü ile tarım arazileri ve meralar da ciddi zarar gördü. Yangınlardan en fazla etkilenen ilçeler ise sırasıyla 11 bin hektarlık alanın yandığı Seferihisar ve 9 bin 400 hektarlık alanın zarar gördüğü Çeşme oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, İzmir'de 1990 yılında 35 derecenin üzerindeki sıcak gün sayısı sadece 9 iken, 2024'te bu sayı 44'e yükseldi. Bu durum, artan sıcaklıkların ve iklim değişikliğinin yangın riskini ne kadar artırdığının çarpıcı bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İtfaiye personel ve araç filosunu güçlendiriyor

İzmir'in iklim değişikliğinden en çok etkilenen kentlerden biri olduğunu belirten İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz, yangın sezonunun artık daha uzun sürdüğünü ve bu yaz mevsiminin kent için yıkıcı geçtiğini ifade etti. Korkmaz, teşkilatın hem insan gücünü hem de teknik kapasitesini artırmak için çalıştıklarını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan onaylanan 154 itfaiye personeli alımının tamamlandığını belirten Korkmaz, ayrıca 200 kişilik yeni bir kadro için de onay alındığını ve yakın zamanda yeni alımlar yapılacağını müjdeledi.

Araç filosunun yenilenmesi de öncelikli gündem maddelerinden biri. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, içinde arazi araçlarının da bulunduğu 40 yeni itfaiye aracını filoya katmak için ihale sürecini başlattı. Korkmaz, yangınlarla mücadelenin sadece itfaiyecilerin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara verilen eğitimlerin artırılacağını söyledi.

'Meslek sınıfı' talebi gündemde

25 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde kutlanacak İtfaiyecilik Haftası'nda, itfaiyeciliğin bir meslek olarak tanımlanması talebi yeniden gündeme gelecek. Yaşar Korkmaz, itfaiye teşkilatının sadece yangın söndürme görevini değil, arama kurtarma, sel baskınlarına müdahale ve denetim gibi birçok alanda hizmet verdiğini belirtti. İzmir gibi büyük bir metropolde 24 saat aktif olarak görev yapan itfaiyecilerin meslek grubuna dahil edilmemesinin üzücü olduğunu ifade eden Korkmaz, bu konunun yasal düzenlemelerle çözülmesini beklediklerini dile getirdi. Korkmaz, tüm zorluklara rağmen can kaybı yaşanmamasının ve kırsal kesimdeki vatandaşların özverili desteklerinin kendileri için en büyük teselli olduğunu sözlerine ekledi.