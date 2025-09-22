Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki erken çocukluk eğitimine yenilikçi bir yaklaşım getiriyor. Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nde hayata geçirilen "Geleceğin Atölyeleri" projesi, gönüllü üniversite öğrencileriyle 4-5 yaş grubundaki çocukları yaratıcı ve eğitici atölye çalışmalarında buluşturuyor. Bu proje, hem çocukların gelişimine katkı sunmayı hem de gençlerin toplumsal sorumluluk bilincini pekiştirmeyi hedefliyor.

Projenin işleyişi ve hedefleri

"Geleceğin Atölyeleri" projesi, her hafta düzenlenecek interaktif seanslarla çocuklara farklı bir öğrenme deneyimi sunuyor. Etkinlikler, gönüllülerin seçtiği çocuk kitaplarının okunmasıyla başlıyor. Okunan hikâyelerin ardından, atölyelerdeki gönüllüler, öykülerin ana temalarını drama, resim, müzik, oyun veya basit bilim deneyleri gibi çeşitli sanat ve bilim dallarıyla zenginleştiriyor. Bu yaratıcı süreç, çocukların sadece dinleyici olmaktan çıkıp aktif katılımcıya dönüşmesini sağlıyor. Bu sayede çocuklar, hikâyeler aracılığıyla hayal güçlerini ve düşünme becerilerini geliştirirken, farklı disiplinlerle tanışarak öğrenmeyi keyifli bir keşif yolculuğuna dönüştürüyor.

Gençler için değerli bir deneyim

Proje, sadece çocuklar için değil, gönüllü olarak katılan üniversite öğrencileri için de büyük fırsatlar barındırıyor. Bu atölyeler, gençlere erken çocukluk dönemi eğitimi alanında değerli bir saha tecrübesi kazandırıyor. Çocuklarla iletişim kurma, grup yönetme ve problem çözme gibi kritik yetkinliklerini geliştirmelerine olanak sağlıyor. Projeyi başarıyla tamamlayan tüm gönüllülere, bu değerli katkılarının bir göstergesi olarak katılım belgesi verilecek. Bu belge, gençlerin ilerideki kariyer hedefleri için önemli bir referans niteliği taşıyacak.

Başvuru süreci ve çağrı

Toplumsal dayanışmayı ve bilinci güçlendirmeyi amaçlayan bu anlamlı projeye katılmak isteyen gönüllü üniversite öğrencileri, başvuru formuna İzelman'ın resmî web sitesindeki duyurular kısmından ulaşabilir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle hem gençlerin potansiyelini değerlendiriyor hem de kentin geleceği olan çocuklara nitelikli bir eğitim sunarak toplumsal bir fayda yaratmayı amaçlıyor. Bu işbirliği, İzmir'in sosyal ve kültürel yaşamına yeni bir dinamizm katarken, katılımcıların kişisel ve profesyonel gelişimlerine de önemli katkılar sağlayacak.