İzmir’in Menderes ilçesinde yaşanan talihsiz olayda 9 yaşındaki Ebrar Aktaş, nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak hayatını kaybetmişti. 20 Eylül’de Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak’ta meydana gelen olay, mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Koltuk metrelerce yükseklikten düştü

H.Y.’ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansörüne yüklenen koltuk, dengesini kaybederek apartman bahçesine düşmüşt. O sırada bahçede bulunan küçük Ebrar, ağır şekilde yaralanmıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aktaş’a ilk müdahaleyi yapmıştı. Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırılan minik kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazede gözyaşları sel oldu

Hayatını kaybeden Ebrar Aktaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Gaziemir Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Küçük kız, dualar eşliğinde Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

2 firma yetkilisi gözaltında

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında nakliye firması yetkilileri M.G. ve E.G. ile yevmiyeli çalışan yabancı uyruklu A.H.M. gözaltına alındı.

A.H.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, firma yetkilileri “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Soruşturma devam ediyor

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Yetkililer, ihmallerin tespit edilmesi için geniş çaplı inceleme yapıldığını açıkladı.