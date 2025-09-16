Çeşme Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ÇEŞKA) ile Çeşme Müze Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan “Geleneksel El Sanatları Sergisi”, Çeşme Kalesi Ceneviz Kulesi Sergi Salonu’nda açıldı. Sergide ebru, oya, telkâri, çini ve porselen gibi el sanatları yer alıyor.

Kadınların Emeği Çeşme Kalesi’nde Sergileniyor

Açılışı törenle yapılan sergiye çok sayıda davetli katıldı. ÇEŞKA Başkanı Berna Güler, etkinlikte yaptığı konuşmada, hem el sanatları hem de gıda üretimi alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

"Kadınların Ekonomik Bağımsızlığı İçin Çalışıyoruz"

Berna Güler, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Kadınların istihdamını artırmak, toplumda ve ailede daha güçlü bir statü kazanmalarını sağlamak istiyoruz. Bu sergi, yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir parçası. Geleneksel sanatlarımızı tanıtmak, bu alanlara gençlerin ilgisini çekmek ve emeği görünür kılmak önceliklerimiz arasında. On yıldır süren çalışmalarımızı dayanışma içinde sürdürüyoruz.”

Üç Aylık Hazırlığın Sonucu

Sergide porselen dekor çalışmalarıyla öne çıkan Arzu Dinçalp de hazırlık süreci hakkında bilgi verdi. Yaklaşık üç ay süren çalışmalar sonucunda ortaya çıkan sergide farklı sanat dallarından eserlerin yer aldığını söyledi.

“Kalıcı Değerler Oluşturduğumuza İnanıyorum”

Dinçalp, şunları kaydetti:

“Resim, ebru, porselen dekor gibi alanlarda üretim yapıyoruz. Tüm ürünlerin altyapısını kendimiz hazırlıyoruz. Ben modernize edilmiş porselen dekor üzerine yoğunlaştım. Sergimizin Çeşme Kalesi’nde açılmış olması bizim için ayrıca gurur verici. Bu emeğin kalıcı bir değere dönüşeceğine inanıyorum.”

Sergi 24 Eylül’e Kadar Açık

“Geleneksel El Sanatları Sergisi”, 24 Eylül Çarşamba gününe kadar her gün 10.00 ile 23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.