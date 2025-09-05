Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 13 bin 755 öğrenciye toplam 48 milyon 142 bin 500 TL’lik kırtasiye yardımı yapacak. Destekler İzmir Şehir Kartı üzerinden 8 Eylül’de hesaplara yatırılacak.

Destek miktarı ve öğrenci sayısı arttı

Geçen yıl 13 bin 632 öğrenciye 34 milyon 134 bin TL kırtasiye yardımı yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl hem bütçeyi hem de ulaşılan öğrenci sayısını artırdı. Sosyal inceleme sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin velilerine, İzmir Şehir Kartı’na her bir öğrenci için 3 bin 500 TL yatırılacak. 9 bin 454 ailenin hesabına aktarılacak tutar, 8 Eylül’de kullanılabilir olacak.

Önceki yıllardaki katkılar

2023’te 500 TL olarak verilen kırtasiye desteği, 2024’te Başkan Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla 2 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Bu destekten 13 bin 584 öğrenci yararlandı ve toplamda 33 milyon 960 bin TL esnafa kazandırıldı. Yamanlar Dağı’ndaki yangında mağdur olan 48 ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine de 174 bin TL’lik ek destek sağlandı.

Hem öğrenciye hem esnafa katkı

Kırtasiye desteği anlaşmalı iş yerlerinden yapılacak alışverişlerde kullanılacağı için, hem öğrencilerin eğitim ihtiyaçları karşılanacak hem de kentteki kırtasiye esnafına ekonomik katkı sunulacak. Büyükşehir, bu sayede ailelerin yükünü azaltmayı ve daha fazla öğrencinin eğitim yolculuğuna destek olmayı hedefliyor.