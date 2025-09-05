Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl başlattığı “Dijital İzmirim Kart” uygulaması, üniversite öğrencilerine fiziksel kart çıkarmadan toplu ulaşım imkânı sağladı. Bu yıl da devam eden sistemle ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İZBAN, Metro ve Tramvay’ın yanı sıra birçok tesiste dijital kart kullanma fırsatı sunuldu.

Yoğunluğu azaltan uygulama

Üniversite eğitimi için İzmir’e gelen öğrenciler ile İzmirli öğrenciler, İzmirim Kart mobil uygulaması üzerinden oluşturdukları dijital ulaşım kartı ile toplu taşıma araçlarından faydalandı. Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ’nin (İzmir Teknoloji) geliştirdiği sistem, İzmirim Kart başvuru merkezlerindeki yoğunluğun önüne geçti.

Başvuru adımları

Dijital kart için İzmirim Kart mobil uygulaması cep telefonuna indirildi. Uygulama açıldığında üyelik kaydı oluşturuldu, sözleşme onaylandı ve bilgilendirme ekranı üzerinden “Kart Başvuruları” bölümünden öğrenci kartı seçildi. Bilgiler tamamlandıktan sonra bakiye yüklendi ve kart aktif hale geldi. Talep edilmesi halinde fiziksel kart, kargo ile adrese gönderildi veya başvuru merkezlerinden teslim edildi.

Kullanım alanları

Dijital İzmirim Kart, toplu ulaşım araçlarının yanı sıra Sasalı Doğal Yaşam Parkı, Teleferik Tesisleri, Akıllı Tuvaletler ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti girişlerinde de geçerliliğe sahip oldu. Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri www.izmirimkart.com.tr adresinden sağlandı.