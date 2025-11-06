Son Mühür/ Beste Temel- Türk Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında, İzmir Kan Bağışı Merkezi ile İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü meyvelerini verdi. İzmir Kan Bağışı Merkezi’nin organizasyonunda gerçekleştirilen anlamlı kan bağışı kampanyası, Buca ilçesindeki on farklı okulda eş zamanlı olarak düzenlendi. Etkinlik programının merkezi, büyük bir katılımla TOKİ Turgut Özal İlkokulu ve Ortaokulu oldu.

Merkez okuldaki programa, Buca İlçe Millî Eğitim Müdürü Fikret Yılmaz başta olmak üzere, Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş ve İzmir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Özgür Bakan gibi Kızılay'ın üst düzey yetkilileri katıldı. Ayrıca Türk Kızılay Buca Şube Başkanı Cihan Arslan, çeşitli birim yöneticileri, okul idarecileri, öğretmenler, çok sayıda veli ve öğrenci de bu anlamlı günde hazır bulundu. Programda yapılan konuşmalarda, kan bağışının toplumsal sağlık ve dayanışma açısından vazgeçilmez bir öneme sahip olduğu vurgulanarak, veliler ve öğretmenler gönüllü bağış yapmaya davet edildi. Türk Kızılay yetkilileri, “Bağışlanan bir ünite kan, üç kişinin hayatını kurtarabilir,” mesajını tekrarlayarak, sosyal medyada #kanDostum etiketiyle tüm toplumu kan bağışına çağırdı.

Eğitim sınıfları aşan bir sosyal sorumluluk merkezi oldu

Kampanyaya sağlanan yoğun destek için tüm gönüllü bağışçılara teşekkürlerini ileten Kızılay yetkilileri, etkinliğin "Birbirimize candan bağlıyız, sen de kan bağışçımız ol. İhtiyacı olan milyonları hayata bağlayalım," sloganıyla yürütüldüğünü açıkladı. Bu geniş kapsamlı sosyal sorumluluk faaliyeti, yalnızca kan ihtiyacına yanıt vermekle kalmadı, aynı zamanda toplumda dayanışma ruhunu, gönüllülük bilincini ve sosyal sorumluluk farkındalığını da önemli ölçüde güçlendirdi. İzmir Kan Bağışı Merkezi, bu tür hayat kurtaran etkinliklerin yıl boyunca farklı bölgelerde devam edeceğini bildirdi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, etkinliğin eğitsel boyutuna dikkat çeken önemli bir açıklama yaptı. Dr. Yahşi, öğrencilerin okullarının sadece bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda 'hayat kurtarma merkezine' dönüşebileceğini bizzat deneyimleyerek çok değerli bir ders aldıklarını belirtti. Müdür Yahşi, "Kızılay ile gerçekleştirdiğimiz bu kıymetli iş birliği, eğitimin dört duvarla sınırlı kalmayıp toplumsal faydaya dönüşmesinin en güzel örneğidir," ifadelerini kullandı. "Bir Damla Hayat" ilkesi etrafında kenetlenen tüm veli, öğretmen ve öğrencilere en içten teşekkürlerini sunan İl Müdürü Yahşi'nin konuşması, etkinliğin eğitsel ve sosyal misyonunu özetledi. Program, katılımcıların hep birlikte çekildiği toplu fotoğraf ile son buldu.