Türk Hava Kurumu’na (THK) ait Cessna tipi eğitim uçağı, dün sabah 08.39’da Selçuk Efes Havalimanı’ndan havalandı. Yaklaşık 10 dakika sonra Torbalı’nın Kırbaş Mahallesi’nde mısır tarlasına düşen uçaktan acı haber geldi. Pilot adayı Berfu Hatipoğlu’nun yalnız uçuş yaptığı sırada hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemelere göre uçağın irtifa kaybı yaşadığı ve dik şekilde tarlaya çakıldığı tespit edildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cenaze töreninde yürekleri dağlayan anlar

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Hatipoğlu’nun cenazesi, Ödemiş Merkez Ulu Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Seyrekli Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazede anne ve babasının tabuta sarılarak fenalık geçirmesi yürekleri dağladı. Tabutun üzerine gelinlik ve çiçekler bırakıldı.

“Pilot olmak tek hayaliydi”

Törene katılan iş arkadaşları ve meslektaşları büyük üzüntü yaşadı. Pilot adayı Mehmet Kaya, “Ablam gibiydi, tek hayali pilot olmaktı. Uçmak istiyordu, çok neşeli ve sevecendi” dedi. Eğitmen pilotlardan Uğur İşler ise “İş arkadaşımdı, çok üzgünüz. Söylenecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar inceleme başlattı

Kazanın ardından olay yerinde uzman ekipler tarafından teknik inceleme başlatıldı. Eğitim uçağının düşüş nedeni, yapılacak detaylı teknik raporla netlik kazanacak.

İzmir’de hüzün

Genç yaşta hayatını kaybeden Berfu Hatipoğlu, İzmir’de ve memleketi Ödemiş’te büyük bir üzüntüye neden oldu. Onu tanıyanlar, Hatipoğlu’nun azmi ve havacılığa olan tutkusu ile hatırlanacağını söyledi.