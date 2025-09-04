Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi Eylül Ayı İkinci Meclis Birleşimi, Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal'ın başkanlığında gerçekleşti. Oldukça gergin geçen oturumda, belediyenin mali durumu ve ödenemeyen işçi maaşları gündemin en sıcak başlıkları oldu. Mecliste komisyon raporlarının oylanmasının yanı sıra, yeni atama ve mevcut borçlar üzerine sert tartışmalar yaşandı.

Yeni atama ve komisyon raporlarının oylanması

Oturumun başında istifa eden Özgür Solmaz'ın yerine, oy birliğiyle 1990 doğumlu Avukat Ahmet Atılgan'ın meclis üyesi olarak kabulü gerçekleşti. Mecliste söz alan Atılgan, "İnşallah bu görevi alnımızın akıyla tamamlarız" dedi.

Meclis ayrıca, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün sunduğu ve enflasyon sebebiyle güncellenen 2025 Yılı Tarife Cetvelleri raporunu da oy birliğiyle kabul etti. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen rapor, tüm kalemlerde %25'lik bir fiyat artışı içeriyordu.

İşçi maaşları ve mali durum tartışması

Meclis toplantısına damgasını vuran konu ise Karşıyaka Belediyesi'nin mali durumu ve aylardır maaşlarını alamayan işçilerin durumu oldu.

AK Parti Grup Sözcüsü Hasan Ünal, 5 aydır tek kuruş alamayan Kent A.Ş. işçilerinin durumuna dikkat çekerek sert eleştirilerde bulundu. Ünal, personel A.Ş.'deki işçilere "önümüzdeki aylarda maaş beklentisi içinde olmayın" denildiğini iddia etti ve bu durumun "Karşıyaka'nın utanç tablosu" olduğunu savundu. İşçilerin hak arama çabalarının suç olmadığını vurgulayan Ünal, asıl suçun "alın terinin gasp edilmesi" olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, bu iddialara cevap vererek mali durum hakkında detaylı bilgi paylaştı. Ünsal, iddia edildiği gibi 6 aydır maaş ödenmemesinin doğru olmadığını, ancak parçalı ödemeler yapıldığını belirtti.

"Belediyeyi aldığımızda 2 milyar 200 milyon borcumuz vardı, şimdi ise 3 milyar 600 milyon sigorta ve vergi borcumuz var" diyen Ünsal, İller Bankası'ndan gelen payların %40'ının kesildiğini ifade etti. Memur maaşlarının bu ay ilk kez ödendiğini, ancak SDT'lerin ödenemediğini, ancak bu borcun ne zaman ödeneceğinin kendilerine anlatıldığını belirtti. Personel A.Ş. çalışanlarına da geçmiş döneme ait TİS farklarının ödendiğini ve bu ay ilk defa maaşlarının %36'sının ödenebildiğini ekledi.

"Para basacak bir görevimiz yok"

Ünsal, borçların temel sebebinin kendisinin değil, önceki yönetimlerin olduğunu vurguladı. "Para basacak bir görevimiz yok" diyerek maddi sıkıntıdan dolayı büyük konserler ve şaşalı etkinlikler düzenlemediklerini, hatta yapılan etkinliklerin sponsorluklarla gerçekleştirildiğini söyledi.

Mecliste karşılıklı salvolar

AK Parti Meclis Üyesi Adem Öztürk, belediye başkanının "ateşten gömlek giydiğini" daha önce söylediklerini hatırlatarak, mevcut kötü tablonun önceki yönetimden kaynaklandığını, ancak artık bu durumun kendisinin de suçu olmaya başladığını savundu. İşçilere yönelik tutanak tutulmasının ve baskı uygulanmasının yanlış olduğunu dile getirdi.

Başkan Ünsal ise işçilerin bina içinde eylem yapmasının yasal olmadığını, sendika temsilcileriyle görüşmek istediğini ancak kendisinin kandırıldığını belirtti. "Perşembe günü memurları çağırdık, bütün durumumuzu gösterdik. Sendika çıkınca 'toplantıya gitmeyin' diye mesaj atmış" diyerek hayal kırıklığını dile getirdi. Kamu binasında eylemin yapılamayacağını ve yasal olmayan hiçbir şeye izin vermeyeceğini, bugünden itibaren eyleme katılanlardan savunma alınacağını söyledi.

CHP Meclis Üyesi Sedredil Coşkuner, AK Partili meclis üyelerini eleştirerek, "İki yıldır aynı konuları konuşuyoruz. Bu kadar borcumuz var diyorsanız gelin bakanlıklarla görüşelim" çağrısında bulundu. Karşıyaka'ya hacizler konulduğunu, belediyenin para basamayacağını ve CHP'li belediyelere uygulanan baskıya dikkat çekti.

"AK Parti'den yardım isteyerek mi bu insanlardan oy istediniz?"

AK Parti'den Adem Öztürk ise bu duruma karşılık, Karşıyaka'nın bu hale gelmesinin sorumlusunun CHP yönetimi olduğunu, "AK Parti'den yardım isteyerek mi bu insanlardan oy istediniz?" diye sordu. İşçilerin dökülmesinin sebebinin eski Belediye Başkanı Cemil Tugay olduğunu iddia etti.

Meclis Üyesi Muzaffer Karayılaoğlu da Başkan Ünsal'ın göreve geldiğinde "kucağına bomba aldığını" belirterek, 3 milyar 600 milyon TL'lik borcun nasıl ödeneceğini sordu. "Biz de sizin gibi meclis üyesiyiz diyorsunuz, sizden ne isteyeceğiz? Bu 3 milyar 600 milyonu ödeyin!" diyerek AK Partili üyelere çağrı yaptı. Partiler arası çekişmeyi bırakıp çözüm için birleşmeyi teklif etti.

Son olarak söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Hasan Ünal, yapılandırma yapmayan önceki yönetimin hatalı olduğunu, bu tablonun sorumlusunun kendileri olmadığını ifade etti.

Meclis Üyesi Nilüfer Bakoğlu Aşık, birçok belediyeye taşkın hacizler uygulandığını ve bu durumun yalnızca Karşıyaka'ya özel olmadığını söyledi. Saadet Çağlın da benzer şekilde, yerel yönetimlerin tek başına her sorunu çözemeyeceğini, iş birliğinin önemini vurguladı.

Belediyenin mali sıkıntıları ve işçi maaşları sorunu, meclis üyeleri arasında uzun süren tartışmalara sebep oldu. Gergin geçen oturumda, tarafların birbirini suçladığı ve çözüm önerilerinin de konuşulduğu görüldü.