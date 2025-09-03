İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Kırbaş Mahallesi’nde bu sabah eğitim amaçlı havalanan bir helikopter, mısır tarlasına düştü. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Pilotun kimliği açıklandı

İzmir Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, Selçuk Havalimanı’ndan havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını bildirdi. Açıklamada, 1994 doğumlu Pilot Berfi Hatipoğlu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Valilikten resmi açıklama

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı, Torbalı İlçesi Kırbaş Mevkiinde 03.09.2025 (bugün) sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfi Hatipoğlu’nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Kaza ile ilgili inceleme ve tahkikat sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”