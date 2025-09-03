Son Mühür- İzmir’in çeşitli ilçelerinde bugün, ana boru arızaları, branşman sorunları ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yetkililer kesintileri önceden duyurdu. İşte ilçelere göre detaylar:

Bayraklı'da iki farklı arıza

Manavkuyu ve Mansuroğlu Mahallerinde 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak. 283/1 sokak içinde meydana gelene içme suyu branşman borusu arızasının tamiri süresince kısa süreli su kesinti uygulanacak.

Fuat Edip Baksı Mahallesinde 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacak.

Beydağ’da ana boru arızası

Alakeçili ve Cumhuriyet Mahalleleri, 3 Eylül 2025 tarihinde saat 09:15 – 12:00 arasında yaklaşık 3 saat susuz kalacak. Kesinti, bölgede meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanacak.

Bornova’da elektrik arızası nedeniyle kesinti

Çamkule, Merkez ve Serintepe Mahalleleri, 3 Eylül 2025 saat 09:25 – 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su alamayacak. Kesinti, Gediz Edaş’ın bölgedeki planlı elektrik çalışmaları nedeniyle pompaların devre dışı kalmasından kaynaklanıyor.

Buca’da ana boru arızası

Cumhuriyet Mahallesi sakinleri 3 Eylül sabahı 07:50 – 09:50 saatleri arasında su kesintisi yaşayacak. Kesinti, 1256 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle zorunlu olarak uygulanacak.

Karabağlar’da sayaç bakımı

Doğanay, Esenlik, Kazım Karabekir, Refet Bele ve Reis Mahalleleri, 3 Eylül 09:30 – 11:30 saatleri arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşayacak. Kesinti, Mızraklı ile Yıldız Caddesi kavşağındaki sayaç bakım çalışması nedeniyle gerçekleştirilecek.

Karşıyaka Demirköprü’de branşman arızası

Demirköprü Mahallesi, 3 Eylül saat 09:30 – 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisiyle karşı karşıya kalacak. 6192/2 Sokak No:9 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle Turabi Karagöz x 6190 kavşağındaki sayaç kapatıldı.

Konak’ta ana boru arızaları

Ferahli, Mehmet Akif, Saygı, Ulubatlı ve Yavuz Selim Mahalleleri 3 Eylül 09:30 – 11:30 arasında yaklaşık 2 saat susuz kalacak. Kesinti 2746 ile 2760 numaralı sokaklarda ana boru arızasından kaynaklanıyor.

Aynı ilçenin Güney ve Zeytinlik Mahalleleri, 3 Eylül 09:15 – 11:35 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşayacak. 1145 Sokak No:39 civarındaki ana boru arızası nedeniyle su verilemeyecek.

Menemen’de ana boru arızası

Gölcük ve Yeşil Pınar Mahalleleri, 3 Eylül 09:00 – 12:00 arasında yaklaşık 3 saat süreyle susuz kalacak. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle Yeşil Pınar Mahallesi’nin belirli bölgelerinde uygulanacak.

Seferihisar Sığacık’ta kalıcı su kesintisi

Sığacık Mahallesi, 3 Eylül 09:30 itibarıyla süresiz su kesintisiyle karşı karşıya. Bölgedeki içme suyu yenileme çalışmaları tamamlandı, eski hat kapatıldı ve yeni hat devreye alındı. Eski hatta kalan abonelerin suyu artık akmayacak.

Urla Bademler’de kısa süreli kesinti

Bademler Mahallesi, 3 Eylül’de saat 11:27 civarında kısa süreli su kesintisi yaşayacak. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanıyor ve çok kısa sürede giderilmesi planlanıyor.