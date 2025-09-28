Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde bulunan okullarda başlattığı beslenme desteği uygulamasını kararlılıkla sürdürüyor. Projenin kapsamının genişletileceğini açıklayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, uygulamanın ilçedeki tüm eğitim kurumlarına yaygınlaştırılacağını duyurdu. Bu sosyal sorumluluk projesi, öğrencilerin okula daha dinç ve hazır gelmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Başkan Eşki, öğrencilerle buluştu ve paketleri dağıttı

Belediye Başkanı Ömer Eşki, destek programının uygulandığı okullardan biri olan Mevlana Celaleddin Rumi İmam Hatip Ortaokulu’nu bizzat ziyaret etti. Okulda öğrencilerle samimi bir ortamda bir araya gelen Başkan Eşki, beslenme paketlerinin dağıtımına katılarak çocukların sevincine ortak oldu. Bu ziyaret, hem öğrencilere moral verdi hem de belediyenin sosyal projelere verdiği önemi gösterdi.

Ziyaret sırasında çocukların sağlıklı gelişiminin ve kesintisiz eğitim hakkının önemini vurgulayan Başkan Eşki, projenin temel felsefesini şu sözlerle aktardı: “Her çocuğumuzun sağlıklı beslenme hakkı esastır. Hiçbir Bornovalı evladımız açlık kaygısı yaşamasın ve eğitim hayatına eksiksiz, tam motivasyonla devam etsin istiyoruz.” Eşki, bu desteğin sadece bir başlangıç olduğunun altını çizerek, önümüzdeki haftalarda mevcut birkaç okul yerine, ana sınıfından lise düzeyine kadar tüm öğrencileri kapsayacak şekilde uygulamanın yaygınlaştırılacağını müjdeledi. Bu genişleme kararı, projenin ilçe genelinde önemli bir sosyal etki yaratacağının sinyalini verdi.

Kent market güvencesiyle sofralara sağlıklı gıdalar

Öğrencilere dağıtılan beslenme paketlerinin içeriği, çocukların hem beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak hem de severek tüketecekleri ürünlerden oluşturuldu. Paketlerde; kek, gofret, meyve suyu ve helva gibi temel gıda maddeleri dengeli bir şekilde yer alıyor.

Bu sosyal destek projesinin dikkat çeken bir diğer yönü ise, paketlerde yer alan tüm ürünlerin Bornova Belediyesi’nin önemli sosyal markası olan Kent Marketlerden temin edilmesi. Kent Marketler, ürünleri doğrudan yerel üreticilerden veya güvenilir tedarikçilerden sağlayarak hem ekonomik hem de güvenilir gıda akışını garanti ediyor. Bu yöntem, aynı zamanda yerel ekonomiye de dolaylı bir destek sağlıyor.