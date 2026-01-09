Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “daha az suyla daha yeşil İzmir” hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, viyadük altları, refüjler ve kavşakların ardından otobüs duraklarında hayata geçirildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kent merkezinde hizmet veren ESHOT duraklarında peyzaj uygulamalarını başlattı.

Kuraklığa dayanıklı, düşük su tüketimli bitkilerle yapılan düzenlemelerle durak çevreleri yeşil bir kimliğe kavuşturuldu. Durakların zemininden çatısına kadar sarıcı bitkiler kullanıldı. İlk etapta 21 durak proje kapsamına alındı. Uygulamanın ilerleyen süreçte İzmir geneline yayılması planlandı.

Hem estetik hem çevresel katkı

Çalışmaları tamamlanan duraklar, kent estetiğine katkı sunarken durak çevrelerinde daha temiz ve düzenli bir görünüm oluşturdu. Projenin, iklim krizine duyarlı yaklaşımıyla kamusal alanlarda örnek bir uygulama niteliği taşıdığı belirtildi.

“Kuraklığa dayanıklı türler tercih edildi”

Proje hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Güney Alanlar Bakım Şube Müdürlüğü’nde görevli Peyzaj Mimarı Koray Aydın, uygulamanın Başkan Tugay’ın talimatıyla başlatıldığını ifade etti. Aydın, durak yüzeyleri ve çatılarının yeşillendirilmesiyle hem iklimsel hem estetik açıdan nitelikli bir çalışma ortaya konulduğunu belirtti.

Kullanılan bitkilerin kuraklığa dayanıklı türlerden seçildiğini aktaran Aydın, pennisetum, lavanta, lavantin ve biberiye gibi bitkilere yer verildiğini, durak arkalarında ise sarıcı türlerin kullanıldığını dile getirdi.

21 durak proje kapsamında

Kent genelinde 21 durağın proje kapsamına alındığını belirten Aydın, bunlardan 7’sinde çalışmaların tamamlandığını, 3 durakta uygulamaların sürdüğünü kaydetti. Projenin 2026 yılı başında tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın İzmir’in yeşil varlığını korumak ve artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü, Yeşil Durak projesinin de bu vizyonun önemli adımlarından biri olduğu vurgulandı.